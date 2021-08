Myśli Xi Jinpinga włączone do narodowego programu nauczania

W 2017 r. doktryna przywódcy Chin została dopisana do statutu Komunistycznej Partii Chin, w 2018 r. do krajowej konstytucji, a teraz wchodzi do szeroko rozumianego nauczania…

Filozofia polityczna Xi Jinpinga będzie włączona do programu nauczania, by kultywować patriotyzm i lojalność wobec partii wśród młodzieży. „Myśl Xi Jinpinga dla nowej ery socjalizmu o chińskiej specyfice” będzie nauczana na wszystkich szczeblach edukacji. Ma to wzmocnić wśród uczniów „przekonanie do słuchania partii i podążania za nią”, a materiały edukacyjne muszą „kultywować uczucia patriotyczne” — wynika z wytycznych ministerstwa edukacji.

Od objęcia przywództwa w Komunistycznej Partii Chin (KPCh) w 2012 r. Xi Jinping zacieśnił władzę nad aparatem partyjnym i państwowym oraz kontrolę nad społeczeństwem we wszystkich sferach życia, w tym nad kulturą, prasą, internetem, biznesem i edukacją. „Myśl Xi Jinpinga” została formalnie dopisana do statutu KPCh w 2017 r., a rok później również do krajowej konstytucji. Kilkadziesiąt uczelni wyższych utworzyło specjalne instytuty zajmujące się tą doktryną. Regularnie powołują się też na nią urzędnicy, uzasadniając wydawane decyzje. Z konstytucji wykreślono również obowiązujący limit dwóch kadencji dla prezydenta ChRL, co oznacza, że Xi może pełnić tę funkcję bez ograniczeń czasowych. W lipcu przy okazji 100-lecia KPCh Xi przestrzegł, że nie Chiny nie będą podporządkowane innym państwom. Zapowiedział „zjednoczenie” z Tajwanem i budowę „socjalistycznego mocarstwa”.