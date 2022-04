Na Wall Street spadki

Po upływie 90 minut poniedziałkowej sesji Dow Jones i S&P500 spadały o 1 proc., a Nasdaq tracił 0,2 proc. Indeks spółek „value” tracił w tym czasie 1,6 proc., a wskaźnik spółek wzrostowych spadał o 0,5 proc.

Inwestorzy obawiają się hamowania gospodarki wynikającego ze spowolnienia w Chinach, gdzie pogłębiają się problemy wynikające z polityki „zero COVID”. Dlatego tanieją m.in. spółki surowcowe. Podaż przeważała w 9 z 11 głównych segmentach rynku. Najmocniej taniały spółki energii (-4,3 proc.) w związku z ponad 5 proc. przeceną ropy, a także materiałowe (-1,65 proc.) . Popyt przeważa w segmentach IT (0,5 proc.) oraz usług świadczonych drogą telekomunikacyjną (1,1 proc.). Jedną z najmocniej drożejących spółek w S&P500 jest Twitter (3,8 proc.). To skutek doniesień o możliwości powodzenia oferty przejęcia spółki przez Elona Muska.

Rentowność obligacji spada, w przypadku benchmarkowego 10-letniego długu USA do 2,79 proc. W piątek dochodziła do 2,9 proc. Indeks dolara rośnie. Nie pomaga to notowaniom złota, którego kurs spada o ponad 2 proc. i zszedł poniżej 1900 USD.