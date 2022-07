Najbogatszy Niemiec największym akcjonariuszem Lufthansy

Klaus-Michael Kuehne, którego majątek szacowany jest na 35,1 mld USD, dorobił się na logistyce. Jest większościowym udziałowcem Kuehne + Nagel, największego na świecie spedytora morskiego. Jego spółka holdingowa posiada także 30 proc. udziałów w Hapag-Lloyd, piątym na świecie morskim przewoźniku kontenerowym.

Opublikowany w środę wieczorem raport ujawnił, że Kuehne zwiększył zaangażowanie w Lufthansie do 15,1 proc. i ma już większy pakiet akcji spółki niż państwo, które sprzedaje je po tym jak Luftahansa spłaciła kwotę wsparcia otrzymanego podczas pandemii.

Bloomberg przypomina, że Kuehne zgłaszał chęć wejścia do rady nadzorczej Lufthansy. Choć nie ogłosił publicznie, jakie ma plany wobec spółki, to w ostatnim czasie widać rosnące zainteresowanie wejściem na rynek przewozów lotniczych ze strony przewoźników morskich, których sytuacja finansowa mocno poprawiła się w okresie pandemii i wąskich gardeł w globalnej logistyce, pisze Bloomberg. Przypomina, że Lufthansa ma flotę 12 samolotów dedykowanych tylko do przewozu towarów i może przewozić je w ograniczonym stopniu także w samolotach pasażerskich.