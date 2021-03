Nasdaq może dziś spadać

Kontrakty na indeksy amerykańskich rynków akcji pokazują powrót do „normalności”.

Na ok. 90 minut przed rozpoczęciem sesji w USA kontakt na średnią Dow Jones rósł o 0,3 proc., kontrakt na S&P500; zmieniał się o mniej niż 0,1 proc., a kontrakt na Nasdaq 100 spadał o 0,3 proc. To przypomina powrót do sytuacji sprzed wtorkowej anomalii, kiedy na rynkach akcji trwała „rotacja” od spółek technologicznych i wzrostowych do wartościowych. Rentowność obligacji lekko spada. Rośnie indeks dolara amerykańskiego.