Niemiecki gigant kontenerowy zwiększył zysk prawie dziesięciokrotnie

Hapag-Lloyd, piąty na świecie przewoźnik kontenerowy, osiągnął 2,7 mld EUR zysku w pierwszym kwartale, informuje Reuters.

W tym samym okresie ubiegłego roku zysk niemieckiej spółki wynosił 285 mln EUR.

- Naturalnie, jesteśmy zadowoleni z nadzwyczajnych wyników finansowych – powiedział prezes Rolf Habben Jansen. – Wąskie gardła w łańcuchach dostaw nadal jednak powodują wielkie napięcia i problemy dla wszystkich uczestników rynku. Musimy zrobić wszystko co można aby wspólnie je pokonać tak szybko jak to możliwe – dodał.

fot. ARC

EBITDA Hapag-Lloyd wzrósł w pierwszym półroczu o 52 proc. do 3,5 mld EUR a zysk operacyjny o 21 proc. do 2,9 mld EUR. Przychody poprawiły się o 51 proc. do 8,8 mld EUR, głównie za sprawą średnio 46 proc. wzrostu cen frachtu do 1612 USD za ekwiwalent 20-stopowego kontenera.