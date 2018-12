Noble Securities radzi akumulować akcje PKP Cargo

Michał Sztabler, analityk w domu maklerskim Noble Securities wydał rekomendację "akumuluj" dla akcji PKP Cargo. Cena docelowa została jednak obniżona do 53,65 zł.

"Podtrzymujemy nasze założenia dotyczące wzrostu wyników PKP Cargo w horyzoncie średnioterminowym, choć jesteśmy ostrożni co do możliwości realizacji scenariusza rozwoju zapisanego w Strategii 2023. „Górki przewozowej” spodziewamy się w 2020 r., wtedy też oczekujemy najlepszych wyników spółki, jak i kumulacji wydatków inwestycyjnych. Począwszy od 2021 r. CAPEX powinien znacząco spaść tworząc potencjał do wypłaty dywidendy" - napisano w uzasadnieniu.

Raport, wydany 14 grudnia, dostępny jest w załączniku.