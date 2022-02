Nowa obligacja w ofercie skarbu państwa

Resort finansów nie zmienił oprocentowania papierów skarbowych dla inwestorów detalicznych. Ma jednak dla nich nową propozycję. W marcu do kupienia będzie 12-miesięczna premiowa obligacja oszczędnościowa skarbu państwa. Jej oprocentowanie to 1,5 proc. w skali roku, a bonusem jest możliwość wygrania premii pieniężnej w wysokości od 10 zł do 100 tys. zł. Każda kupiona obligacja otrzyma unikalny numer i weźmie udział w losowaniu, które zostanie przeprowadzone 16 lutego 2023 r.

– Poprzednie emisje z 2018 i 2019 r. cieszyły się dużym zainteresowaniem. Emisja kolejnej już serii instrumentów premiowych jest odpowiedzią na duże zainteresowanie tego typu obligacjami i stanowi uatrakcyjnienie oferty dla nabywców indywidualnych. Ma również na celu zwiększenie skali oszczędności i promocję wszystkich skarbowych obligacji oszczędnościowych – komentuje Sebastian Skuza, sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów.