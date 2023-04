Nvidia ulepszyła układ do gier wideo za pomocą sztucznej inteligencji

fot. David Paul Morris/Bloomberg

Nowy układ RTX 4070, który Nvidia wyda w czwartek, będzie kosztował 599 USD, co plasuje go blisko środka procesorów graficznych firmy, których cena wynosi do 1600 USD.

Jak wynika z danych ankietowych z marca platformy dystrybucji gier Steam, układ, który aktualizuje Nvidia, RTX 3060, jest czwartym najpopularniejszym układem do gier na rynku.

Podczas gdy chipy centrum danych Nvidii do szkolenia systemów sztucznej inteligencji napędzały wzrost przychodów firmy w ostatnich latach, nadal uzyskiwała ona około jednej trzeciej swoich 26,9 mld USD przychodów w roku fiskalnym 2023 r. z chipów do gier, chociaż przychody z gier spadły o 27 proc.

Chipy Nvidii pomagają grom wideo PC szybciej renderować obrazy na ekranach o wysokiej rozdzielczości, aby gry wyglądały bardziej realistycznie. Chipy 4070 będą najtańszymi dostępnymi układami, które wykorzystują do tego najnowszą technologię sztucznej inteligencji Nvidii.

Zamiast dokładnie obliczać, jaka powinna być wartość każdego piksela na ekranie, co może zająć więcej czasu, najnowsze układy do gier Nvidia wykorzystują sztuczną inteligencję do przewidywania, jakie powinno być około siedem z każdych ośmiu pikseli, w tym do generowania całych klatek przy użyciu sztucznej inteligencji.