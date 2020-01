Obroty na GPW wyraźnie spadły

2019 r. średnia sesyjna wartość obrotu akcjami na głównym rynku Giełdy

W Papierów Wartościowych wyniosła 826,9 mln zł w ramach arkusza zleceń. To o 6,6 proc. mniej niż rok wcześniej. O połowę, do 30,7 mln zł, zmniejszyła się też przeciętna wartość transakcji pakietowych. To pokłosie nie tylko zmniejszenia aktywności inwestorów (liczba transakcji spadła o 1,3 proc.), ale też spadku liczby notowanych spółek. Spadły również obroty na NewConnect. Średnia sesyjna obniżyła się o 9,1 proc. r/r do niespełna 5,8 mln zł. Na rynku instrumentów pochodnych na indeksy dynamika spadku była jeszcze większa — wolumen dzienny obniżył się o 13 proc. do 18,34 tys. Na tym tle pozytywnie wypadły kontrakty na akcje, których średni sesyjny wolumen wzrósł o 11 proc. do 5,8 tys. W grudniu średnia przekroczyła 7,3 tys. (+13 proc. r/r). Na Catalyst, gdzie wartość notowanych emisji zwiększyła się w 12 miesięcy o 6,3 proc. do 92,1 mld zł, wartość obrotu urosła o 13 proc. do 2,9 mld zł (łącznie).