Outlety rozgrzane do czerwoności

Rynkowa drożyzna zmusza Polaków do szukania oszczędności. To dobra wiadomość dla centrów wyprzedażowych, które notują dwucyfrowy wzrost przychodów.

O dobrej passie outletów mówiło się już w minionym roku, gdy trudna sytuacja ekonomiczna zaczęła skłaniać gospodarstwa domowe do częstszego odwiedzania takich sklepów. Choć inflacja wyhamowała, boom na zakupy w centrach wyprzedażowych trwa w najlepsze.

Mariusz Czerwiak, starszy dyrektor w dziale wynajmu powierzchni handlowych JLL, przypomina, że w ostatnich miesiącach spowolniła sprzedaż w internecie. Jej udział w handlu detalicznym zmniejszył się z 11,9 proc. w listopadzie 2022 r. do 7,7 proc. w czerwcu 2023 r.

- To potwierdza nasze przewidywania, że klienci - po trudniejszych latach 2020-22 - nie tylko wrócili do obiektów handlowych, ale zdecydowanie preferują zakupy stacjonarne. W poszukiwaniu punktu stycznego między ceną i jakością, korzystają z oferty outletów – mówi Mariusz Czerwiak.

Słupki w górę

Ruch w outletach widać w liczbach.

- Po ubiegłorocznych, spektakularnych wynikach, I połowę 2023 r. zakończyliśmy ponad 10-procentowym wzrostem odwiedzalności w porównaniu do tego samego okresu w 2022 r. Sprzedaż poszła w tym czasie w górę o prawie 22 proc. Centra outletowe zyskały na sytuacji, w której ogranicza się wydatki, podobnie jak miało to miejsce w 2008 r. podczas ówczesnego kryzysu gospodarczego - mówi Katarzyna Ciemińska, menedżerka Designer Outlet Warszawa.

W przypadku Outletów Factory, należących do spółki Neinver, sprzedaż wzrosła o 19 proc., a średnia wartość paragonów zwiększyła się o 12 proc.

- To oznacza, że klienci częściej decydowali się na zakupy i wydawali większe kwoty. Jest to kontynuacją silnego trendu wzrostowego z ubiegłego roku, a jednocześnie optymistyczną perspektywą na dalszą część roku - uważa Magdalena Chachulska, dyrektor operacyjna Neinver w Polsce.

Dwucyfrową zwyżką obrotów może się pochwalić także Outlet Park w Szczecinie.

- Wyraźne wzrosty zauważamy także w liczbie klientów – dodaje Agnieszka Pilarska, dyrektor Outlet Park w Szczecinie.

Ruch w centrach wyprzedażowych skłania właścicieli takich obiektów do ich rozbudowy i modernizacji.

- Działania tego typu czekają np. Designer Outlet Gdańsk. W tym roku wystartowała ponadto budowa nowego outletu w Krakowie. Potwierdzeniem dobrej kondycji centrów wyprzedażowych są zachowania najemców, którzy często wybierają ten typ nieruchomości na miejsca debiutu w Polsce. Jeszcze częściej podejmują decyzje o powiększaniu w tych obiektach swoich sklepów. Widzimy to szczególnie w przypadku marek premium, sportowych czy outdoorowych. W minionym półroczu na stacjonarny debiut w outlecie zdecydował się Zweiger, a swoje powierzchnie powiększały takie marki jak: Adidas, New Balance czy Guess Accessories – wymienia Alicja Tucholska-Kuran, ekspertka Colliersa.

Podaż jest wystarczająca

Jak podaje Cushman & Wakefield na polskim rynku działa 14 centrów outletowych, o łącznej powierzchni 250 tys. m kw.

– Z naszych obserwacji wynika jednak, że rozwój rynku outletów jest co do zasady ograniczony. Można pokusić się o wniosek, że udział tego formatu nie powinien przekraczać 2-3 proc. całkowitej podaży wszystkich obiektów handlowych. To sugeruje, że będziemy raczej obserwować rozbudowę istniejących obiektów w miarę zwiększania się liczby marek gotowych na wejście w formułę outletową – mówi Ewa Derlatka-Chilewicz, szefowa działu badań w Cushman & Wakefield.

Podobne prognozy ma Magdalena Frątczak, szefowa sektora handlowego w CBRE.

- Rynek centrów outletowych jest nasycony i nie widzimy zasadności w budowie kolejnych obiektów. Niewykluczona jest jednak rozbudowa outletów, o ile zainteresowanie tym formatem ze strony marek handlowych będzie rosło, a dotychczasowe obiekty będzie można rozbudować - mówi Magdalena Frątczak.

Plany związane z przebudową potwierdzają właściciele outletów.

- Jesteśmy w trakcie opracowywania projektów modernizacji i unowocześniania części naszych obiektów. Docelowo prace mają objąć wszystkie centra. Jeszcze w tym roku planujemy wprowadzenie programu lojalnościowego, który pozwoli nam jeszcze lepiej odczytywać oczekiwania klientów i spersonalizować ofertę. We współpracy z przedstawicielami marek rozwijamy obecnie system raportowania i analizy danych. Celem tych prac jest szybsza i jeszcze bardziej precyzyjna analiza wyników niemal w czasie rzeczywistym, by móc precyzyjnie określać cele biznesowe każdego z najemców, poprawiać efektywność działania i ulepszać ofertę - zapowiada Magdalena Chachulska.