Patrzymy przed siebie, rzadko wstecz

Jaki jest Grek? To typowy południowiec, pan świata i rodziny. Jak więc się czuje Lefteris Kavoukis w cieniu jednej z najbogatszych kobiet nad Wisłą, trenerki wszystkich Polek, swojej żony Ewy Chodakowskiej? – Opuściłem dla niej grecką ziemię, słońce i morze. Jestem dumny, że mogę być częścią jej życia i sukcesu – mówi przedsiębiorca.

Chwila do namysłu: Liczba naszych przedsięwzięć sprawia, że trudno mi odpowiedzieć pytanie: „czym się zajmujesz?”. Czy jest na nie prosta odpowiedź? – śmieje się Lefteris Kavoukis, współtwórca m.in. firmy BeBio. MAREK WISNIEWSKI

Anna Witkowska od 36 lat mieszka na Korfu. Ma męża Greka. Na swoim blogu pisze, że „mężczyzna w Grecji jest wychowywany na pana i władcę świata i rodziny”. Już w dzieciństwie matki uświadamiają chłopcom, że są ważni, i często są bardziej dumne z posiadania syna niż córki. Polka podkreśla, że wielu Greków uważa, że obowiązki domowe i wychowanie dzieci to domena żony. Dla mężczyzny z tego kraju „dobra żona po pierwsze ma być dobrą matką dla jego dzieci, świetną gospodynią i doskonałą kucharką, która zajmuje miejsce jego ukochanej, niezastąpionej matki. Mąż Grek to gatunek południowca. Mężczyzna, który lubi podziwiać piękno w każdej postaci, a głównie w postaci pięknych kobiet”.

Jak Lefteris Kavoukis radzi sobie z tym, że jego żona prowadzi kilka biznesów, szefuje dziesiątkom pracowników i zarabia miliony?

– U pani Witkowskiej wyczuwam pewną nutę rozczarowania jej doświadczeniami – żartuje „pan i władca świata i rodziny”.

Ale od razu dodaje, że w jej słowach jest ziarno prawdy.

– Rozpoznaję elementy mojego wychowania, które wspierają tezę, że greccy mężczyźni dorastają jako „panowie świata i własnego domu”. Ale czy nie jest to zakorzenione w wielu kulturach? Sytuacja społeczna w Grecji przypomina tę w Polsce. W całym kraju wychowanie dzieci opiera się na podobnych wartościach, a jednocześnie widać silne różnice między kosmopolitycznymi miastami i tradycyjnymi regionami. Na przykład wyspa Korfu jest pełna życia i ludzi z całego świata, ale tylko przez dwa, trzy miesiące w roku. Gdy odjeżdżają, lokalna społeczność zapada w swego rodzaju sen zimowy, wraca do korzeni. Mówiąc o stereotypach, potwierdzam, że moja matka jest dokładnie taka, jak to zostało opisane. Razem z rodzeństwem zostaliśmy wychowani w tym duchu. Ale każde z nas wybrało, czy chce żyć stereotypem, czy zaadaptować się do nowego świata i rzeczywistości – mówi Lefteris Kavoukis.

Podkreśla, że jest dumny z osiągnięć żony. Podziwia jej niezależność. Jest szczęśliwy, że może być częścią jej życia i sukcesu.

– Odnaleźliśmy siebie nawzajem. Jesteśmy dwoma kawałkami tej samej układanki. Nie tworzymy tradycyjnej greckiej rodziny. Pewne rzeczy robimy na swój sposób. Mój przyjazd do Polski jest tego przykładem. To było trudne do zrozumienia dla mojej rodziny w Atenach. Dziwili się, dlaczego chcę opuścić grecką ziemię, słońce, morze – przyznaje Lefteris Kavoukis.

Serce i dyrektor

W dobrym kierunku: Nie mam wątpliwości, że Grecję czeka świetlana przyszłość. Przemawia przeze mnie zarówno patriotyzm, jak i pragmatyzm – deklaruje biznesmen. MAREK WISNIEWSKI

Liczby dotyczące ich rodzinnych biznesów robią wrażenie: Ewa Chodakowska jest 31. na liście najbogatszych Polek (jej majątek to 178 mln zł), wszystkie firmy przynoszą 25 mln zł rocznego zysku. Trenerka ma 4 mln obserwujących w mediach społecznościowych, jest też jedną z najbardziej wpływowych osób w polskim internecie – zajmuje 14. miejsce na liście „Forbesa”.

Oboje stworzyli: platformę treningową online BeActive TV, BeDiet (plany dietetyczne online), catering dietetyczny BeDiet Catering, sklep z akcesoriami BeBio, linię zdrowych przekąsek i bio żywności BeRaw, naturalne kosmetyki BeBio, markę kostiumów kąpielowych Mission Swim. Cały czas organizują wyjazdowe sesje treningowe. Ostatnio weszli też w biznes nieruchomościowy: mają 12 apartamentów na wyspie Milos, hotel na Peloponezie, apartament w Atenach, nieruchomości w Warszawie, osiedle domów jednorodzinnych w Sanoku.

– Samo wymienianie wszystkich marek sprawia, że czuję się dumny i pod wrażeniem tego, co osiągnęliśmy biznesowo. Z Ewą cały czas patrzymy przed siebie, rzadko kiedy wstecz. Liczba naszych przedsięwzięć sprawia, że trudno mi odpowiedzieć pytanie: „czym się zajmujesz?”. Czy jest na nie prosta odpowiedź? – śmieje się Lefteris Kavoukis.

Za jedno z ich największych osiągnięć uważa zbudowanie zespołu partnerów i współpracowników. Ona jest twarzą i sercem biznesu. On myśli o sobie w kategoriach dyrektora operacyjnego. To ważne, bo struktura właścicielska spółek jest zróżnicowana. Ewa Chodakowska i Lefteris Kavoukis są wyłącznymi właścicielami niektórych z nich, a w innych mają większościowe lub mniejszościowe udziały. BeActive TV, BeBio i BeDiet są zarządzane bezpośrednio przez sportowe małżeństwo. BeDiet Catering zostało stworzone przy ich wsparciu, jednak wcześniej ich przyjaciele Magda i Artur Rowińscy prowadzili niezależny biznes. Po dwóch latach znajomości zdecydowali się na rozwinięcie współpracy pod marką BeDiet Catering. Dziś to dostawca kateringu dietetycznego z ogólnokrajową siecią dystrybucji. BeRaw to inna historia. Przez dwa lata myśleli o stworzeniu linii zdrowych artykułów spożywczych i przekąsek. W tym czasie wiele marek składało im ofertę współpracy, ale odmawiali. Rozważali różne możliwości, aż spotkali Michała Czerwińskiego i Artura Gajewskiego z Purella Superfoods. Razem stworzyli linię BeRaw. Mają też udziały w Purella Superfoods.

Współpracą Ewy Chodakowskiej z Adidas Cosmetics zostało zainspirowane beBIO Cosmetics.

– Dzięki wizerunkowi Ewy linia kosmetyków osiągnęła najlepsze wyniki sprzedażowe w Europie, przekraczając średnią dla tego rynku. Wtedy dostrzegliśmy niszę, którą moglibyśmy wykorzystać. Tak nasze ścieżki skrzyżowały się z Olafem i Magdą Szymanowskimi i Moniką Rut, którzy są ekspertami w tej dziedzinie. Z kolei Mission Swim powstało z naszego pomysłu na stroje kąpielowe dla kobiet łączące jakość, styl i kolory z ekologią i odpowiedzialnością społeczną. Nawiązaliśmy współpracę z Anną Rollmann, która wspiera nas w przekuwaniu tej wizji w rzeczywistość. Z optymizmem patrzymy na sezon wakacyjny 2022, kiedy w końcu, miejmy nadzieję, wszyscy będziemy mogli podróżować, odpoczywać, regenerować siły po latach pandemii – mówi Lefteris Kavoukis.

ROI 6 procent? Słabo

Aktywne hobby: Lefteris Kavoukis studiował w greckim odpowiedniku Akademii Wychowania Fizycznego. Potem rozpoczął karierę jako trener. Sport to całe jego życie. W wolnym czasie lubi grać pokera i jeździć po torze rajdowym. MAREK WISNIEWSKI

Jeśli się regenerować, to oczywiście w Grecji.

– Nie mam wątpliwości, że Grecję czeka świetlana przyszłość. Przemawia przeze mnie zarówno patriotyzm, jak i pragmatyzm – deklaruje biznesmen.

Spodziewa się, że ich hotel na Peloponezie, położony około 300 km od Aten i 30 minut od Costa Navarino – prawdopodobnie największego placu budowy branży turystycznej w Europie – za kilka lat osiągnie rentowność i będzie przynosił stabilne zyski. Małżonkowie potrzebują około dwóch lat, by zakończyć remont i uzyskać wszystkie zgody.

– 90 proc. naszych nieruchomości znajduje się w Grecji. Można tam znaleźć najlepsze okazje inwestycyjne pod względem stosunku wartości aktywów do ceny. Każdy inwestor, spoglądający w kierunku rynku nieruchomości w celu zabezpieczenia kapitału, powinien szukać okazji także poza krajem zamieszkania. Inwestowanie w Warszawie jest komfortowe, ale czy na pewno uzyskamy najlepszy zwrot z inwestycji? ROI (Return On Investment) na poziomie 6-8 proc. jest dobry w polskich warunkach, ale umiarkowany w Grecji. Dziś 6 proc. to dolna granica stopy zwrotu dla wynajmu. Wartość nieruchomości może wzrosnąć nawet o 60-70 proc. w dwa lata – zapewnia inwestor.

Dodaje, że kryzys znacząco obniżył ceny nieruchomości w Grecji, które są dziś niższe od średniej unijnej. W ocenie przedsiębiorcy są zaniżone.

– Grecka ziemia oferuje idealną kombinację potencjału rolnego i turystycznego, na który składają się słońce, przepiękne wybrzeża i unikalna kuchnia. Za cenę 200-metrowego mieszkania w Warszawie można kupić willę z widokiem na morze na greckim wybrzeżu – twierdzi Lefteris Kavoukis.

Podkreśla, że Grecja stwarza wiele możliwości także dla biznesu – rynek pracy jest pełen utalentowanych i dobrze wykształconych młodych ludzi, a czynsze niskie. Jeśli firma przeniosłaby operacje np. z Frankfurtu do Aten, mogłaby zaoszczędzić do 70 proc. na kosztach stałych: wynagrodzeniach, czynszu, utrzymaniu biura i sprzętu. Jednocześnie zwiększyłaby się jej produktywność, bo klimat Grecji, styl życia, pogoda pozytywnie wpływają na pracowników.

Tym, którzy zastanawiają się nad inwestowaniem w Grecji, ale nie mają doświadczenia w prowadzeniu działalności w tym kraju, doradza, by zaczęli od znalezienia prawnika, księgowego i lokalnego partnera. Mimo reform z ostatnich lat aplikowanie o zgody czy składanie deklaracji podatkowych wciąż jest tam skomplikowane.

Sport? Całe życie

Lefteris Kavoukis urodził się w skromnej dzielnicy Aten. Mama opiekowała się rodziną i domem. Ojciec pracował jako nauczyciel, trenował pchnięcie kulą i lekkoatletykę. Tę ostatnią przyszły biznesmen także uprawiał w szkole. Największą inspiracją był dla niego Nikos Galis, grecki koszykarz i ikona sportu. Gdy Lefteris miał 12 lat, Galis poprowadził do zwycięstwa swoją drużynę przeciwko ZSRR podczas Mistrzostw Europy w 1987 r.

– To było niesamowite. Ale to, co nastąpiło potem, było jeszcze bardziej spektakularne. Galis wykorzystał swój sukces, by odmienić kraj. Dzięki niemu grecka młodzież zainteresowała się sportem, a każda miejscowość zyskała publiczne boisko do koszykówki. Przez swoją działalność sportową odmienił całe pokolenie, a jego spuścizna jest widoczna do dziś. Najlepszy koszykarz świata, a jednocześnie najdroższy zawodnik Giannis Antetokounmpo [wg „Forbesa” w dziesiątce najlepiej zarabiających sportowców na świecie – red.] jest Grekiem. Także historia Giannisa jest bardzo piękna. Jego rodzice pochodzą z Nigerii, natomiast on urodził się i wychował w Atenach. Jest Grekiem z krwi i kości, czasem nawet myślę, że po grecku mówi lepiej ode mnie. Naturalnie jako nastolatek podziwiałem także Michaela Jordana – mówi biznesmen.

Studiował w greckim odpowiedniku Akademii Wychowania Fizycznego. Potem rozpoczął karierę jako trener. Sport to całe jego życie. W wolnym czasie lubi grać pokera i jeździć po torze rajdowym.

Co dalej?

– Mamy tak wiele planów! Będziemy wypatrywali okazji do kolejnych inwestycji na rynku nieruchomości. Także w segmencie usług dla inwestorów, którzy lokują kapitał w Grecji. Dopiero po licznych turbulencjach nauczyłem się, jak ważny jest lokalny partner, któremu można powierzyć kompleksowe zarządzanie nieruchomością. Będziemy też eksperymentowali z naszymi markami, testowali nowe podejście do działalności, produkty, poszukiwali nisz. Nie wykluczam powstania nowych marek. Odczuwam potrzebę poznania gospodarki Web 4.0. Chcę przyjrzeć się bliżej rynkowi kryptowalut – zapowiada Lefteris Kavoukis.