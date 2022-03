PKO BP: od 1 kwietnia wymiana hrywien w 100 oddziałach banku

„Od piątku, 1 kwietnia, obywatele Ukrainy będą mogli wymienić hrywny na złote w kolejnych 47 oddziałach PKO Banku Polskiego. Wcześniej, w tym tygodniu, wymiana ukraińskiej waluty ruszyła dodatkowo w oddziale w Poznaniu. W sumie zrobić to można już w 100 placówkach banku” – poinformował bank PKO BP w czwartkowym komunikacie.

Jak przypomniano w informacji banku, każdy pełnoletni obywatel Ukrainy, legitymujący się odpowiednim dokumentem tożsamości, może wymienić do 10 tys. hrywien. Wymiana dotyczy wyłącznie banknotów o nominałach: 100, 200, 500 i 1000 hrywien. Dokumentem uprawniającym do transakcji jest ukraiński dowód osobisty wydany po 2016 roku, w wersji plastikowej - paszport wewnętrzny albo ukraiński paszport zagraniczny. Jedna osoba może dokonać wymiany więcej niż raz, ale łącznie wartość wymiany nie może przekroczyć 10 tys. hrywien. Przypomniano, że PKO Bank Polski nie pobiera opłat za transakcje, nie stosuje również spreadu. Pieniądze można otrzymać zarówno w gotówce, jak i przelewem na konto.

„Po pierwszym tygodniu procesu wymiany hrywny na złote w placówkach PKO Banku Polskiego obserwujemy, że większość korzystających z tej usługi nie wymienia całego limitu 10 tysięcy hrywien, większość woli także odebrać polską walutę w gotówce. Wszystko przebiega bardzo sprawnie. Cieszymy się, że dzięki wymianie ukraińskiej waluty możemy w praktyczny sposób pomóc uchodźcom i ułatwić im pobyt w Polsce” – powiedział cytowany w komunikacie dyrektor Biura Klienta Podstawowego w PKO BP Bartosz Błaszczyk.

PKO BP podał, że w każdym z oddziałów wydzielone są specjalne, wyodrębnione stanowiska, których obsada zajmuje się wyłącznie wymianą hrywien, co pozwala na niezakłóconą obsługę normalnego ruchu klientów. Przeliczenie następuje po kursie ustalonym przez Narodowy Bank Ukrainy i przekazanym do Narodowego Banku Polskiego, a następnie do PKO Banku Polskiego.

„Wszystkie hrywny skupione przez PKO Bank Polski, zostaną sprzedane do Narodowego Banku Polskiego, który po zakończeniu skupu odsprzeda je Narodowemu Bankowi Ukrainy. Zarówno PKO Bank Polski jak i Narodowy Bank Polski stosują ten sam kurs, co oznacza, że żaden z wymienionych banków nie zarabia na wymianie hrywien na złote. W celu ułatwienia obsługi dużej liczby osób w krótkim czasie, kurs hrywny ustalany jest w zaokrągleniu do pełnych groszy” – wskazano w informacji PKO BP.