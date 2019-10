PKP PLK ogłosiły przetarg na odbudowę linii do lotniska Katowice

Przetarg na odbudowę linii kolejowej Tarnowskie Góry – Zawiercie, biegnącej obok katowickiego lotniska, ogłosiły w środę PKP Polskie Linie Kolejowe. Dofinansowana funduszami unijnymi inwestycja jest jednym z projektów kluczowych rządowego Programu dla Śląska.

We wrześniu ub. roku z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego oraz ministra inwestycji i rozwoju Jerzego Kwiecińskiego podpisano umowę na 503,1 mln zł dofinansowania tej inwestycji z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Unijny projekt dotyczący linii 182 oszacowano na 741,8 mln zł.



W środę zarządca kolejowej infrastruktury, spółka PKP Polskie Linie Kolejowe, ogłosił przetarg na opracowanie projektów wykonawczych i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn. „Rewitalizacja i odbudowa częściowo nieczynnej linii kolejowej nr 182 Tarnowskie Góry – Zawiercie”.



Obecnie określony termin składania ofert w przetargu to 21 listopada br. Jedynym kryterium wyboru oferty ma być cena. PLK zakładają przeprowadzenie aukcji elektronicznej.



Nieeksploatowana obecnie, w większości jednotorowa, linia nr 182 - o długości ok. 45 km - łączy Tarnowskie Góry z Zawierciem, przechodząc przez bezpośrednie okolice katowickiego lotniska. Oprócz kompletnej odbudowy zaprojektowana jest jej elektryfikacja.



W ramach projektu PKP PLK zrewitalizowanych zostanie blisko 49 km linii kolejowych: od Tarnowskich Gór do Zawiercia, a także łącznica do Zawiercia o długości ok. 1 km oraz łącznica w rejonie Miasteczka Śląskiego – o długości ponad 1 km.



Zmodernizowanych zostanie 8 przystanków kolejowych, 11 peronów zostanie przystosowanych do obsługi osób niepełnosprawnych, a na 19 przejazdach wykonane zostaną prace związane z poprawą bezpieczeństwa.



Według wcześniejszych informacji zarządcy kolejowej infrastruktury inwestycja – ze względu m.in. na projektowaną prędkość do 140 km/h – wymaga szeregu zmian technicznych, wobec pierwotnego kształtu linii. Złagodzone muszą zostać niektóre łuki, powstaną wiadukty w miejscach skrzyżowań z autostradą A1 oraz dwiema drogami wojewódzkimi, w tym prowadzącą do lotniska drogą nr 913.



Linia powstanie jako dojazd do lotniska – dla pasażerów czy pracowników, ale będzie też pełniła funkcję północnej towarowej obwodnicy Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Z tego względu wszystkie planowane mijanki będą miały długość 750 m, co umożliwi obsługę najdłuższych składów.



Umowę na zaprojektowanie odbudowy linii i późniejsze pełnienie nadzoru autorskiego PLK zawarły w marcu 2017 r. ze spółką Egis Poland (wartą 15,2 mln zł netto).



Według założeń PLK prezentowanych podczas wcześniejszych spotkań z samorządami czas przejazdu pociągów do lotniska z Katowic z wykorzystaniem linii nr 182 od strony Tarnowskich Gór ma wynieść 63 min (przy założeniu czasu przejazdu z Katowic do Tarnowskich Gór 46 min. oraz z Tarnowskich Gór do lotniska odbudowaną linią – 17 min.).



Natomiast założony czas dojazdu do lotniska z Katowic od strony Zawiercia to 68 min. - przy założeniu czasu przejazdu z Katowic do Zawiercia 45 min. (dziś to rozkładowo od 34 min. dla pociągów regionalnych przyspieszonych – do 50 min.) oraz z Zawiercia do lotniska – 23 min.