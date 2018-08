PKP PLK rozbudowuje system IT

PKP Polskie Linie Kolejowe zwiększą dostępność kluczowych aplikacji biznesowych wykorzystując usługę Oracle Cloud.

Do kluczowych aplikacji biznesowych spółki należą systemy zaplecza oraz główna aplikacja Prowadzenie Opisu Sieci (POS), gromadząca dane na temat sieci kolejowej i dotyczących jej zmian, z której korzysta ponad 1,5 tys. operatorów.



Następną jest System Informacji dla Linii Kolejowych (SILK) służący do przechowywania i udostępniania danych w zakresie wizualizacji przestrzennej, m.in. linii kolejowych wraz z opisami oraz informacjami pochodzących z innych aplikacji biznesowych.



Sprawne zarządzanie dużą ilością danych przestrzennych oraz bazujące na nich analizy możliwe są z kolei dzięki wykorzystaniu narzędzi Oracle Spatial and Graph - przekonują twórcy oprogramowania. Ich publikowanie i udostępnianie w intranecie i internecie realizowane jest przez Mapę Interaktywną Linii Kolejowych (MILK) bazującą na narzędziach Oracle MapViewer oraz Oracle WebLogic.



Ostatni projekt zakłada stworzenie oddzielnej instalacji służącej jako zapasowe centrum obliczeniowe, mające zabezpieczyć aplikacje w razie awarii. PKP PLK rozszerzyła również posiadaną licencję Oracle Database i zdecydowała się na subskrypcję usług chmurowych z pakietu OMC w celu zapewnienia odpowiedniej mocy obliczeniowej - czytamy w komunikacie Oracle.



„Pakiet usług chmurowych OMC, to produkt do wykrywania problemów wydajnościowych w systemach IT, służący do strojenia i utrzymania aplikacji w optymalnej konfiguracji. Istotą OMC jest zbieranie danych maszynowych generowanych podczas pracy systemów, a następnie przesyłanie ich do chmury Oracle do dalszej analizy. Usługa bada np. stan serwerów, status procesorów i pamięci, czasy transmisji i liczbę zapytań do bazy danych” – komentuje odpowiedzialny za sprzedaż technologii Oracle Grzegorz Kulągowski.



OMC dzięki użyciu zaawansowanych narzędzi pozwala szybko zidentyfikować nietypowe zachowania systemów i odpowiedzialne za to elementy, a także dokonać m.in. symulacji zachowania konfiguracji IT przy określonych parametrach. Usługa przekazuje również sugestie, co należy w aplikacji usprawnić - przekonuje koncern.



„Zamierzamy uruchomić usługi bazy danych w chmurze, które w naszym przypadku posłużą jako platforma do wykonywania testów i prac projektowych” - mówi dyrektor Biura Informatyki w PKP Mirosław Majsterek.