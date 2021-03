Dobrze, że projekt Krajowego Planu Odbudowy mówi o reformach, a szkoda, że nie deklaruje dążenia do neutralności klimatycznej w 2050 r. Eksperci ocenili rządowy dokument.

Projekt Krajowego Planu Odbudowy światło dzienne ujrzał w miniony piątek. To dokument, którym ma umożliwić Polsce sięgnięcie po unijne fundusze przeznaczone na odbudowę gospodarki po pandemii. Naszemu krajowi przypaść ma ok. 136,4 mld EUR dotacji i ok. 34,2 mld EUR pożyczek.