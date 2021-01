Podcastowe problemy z monetyzacją

Michał Szolc, kierujący Storytelem w Polsce, opowiada o biznesie audiobookowym i o tym, czy podcasty z nim współgrają.

„PB”: Jesteście na polskim rynku od pięciu lat. To było udane pół dekady?

Michał Szolc, country manager Storytela w Polsce: Pięć lat temu mówiłem, że nie interesuje nas polski rynek audiobookowy w takiej formie, w jakiej wówczas istniał. Interesowało nas tak naprawdę zbudowanie go na nowo - i tym zajmowaliśmy się w ostatnich latach. Na rynku bardzo dużo się zmieniło, pojawili się nowi gracze, wydawcy książkowi zdecydowanie zmienili swoje podejście, fenomenem stały się niszowe wcześniej podcasty. Nie mogę mówić o naszych wynikach finansowych, ale mogę zapewnić, że rynek audiobookowy wyszedł z niszy i nabrał cech masowości. To oczywiście nie jest taka skala, jak np. oglądanie seriali w streamingu, ale audiobooki na pewno mocno się spopularyzowały. Branża otworzyła się na kobiety - wcześniej audiobooki były domeną głównie młodych mężczyzn, słuchających fantasy, sci-fi czy mocnego kryminału. My zainwestowaliśmy sporo w produkcję audiobooków historycznych, romansów czy lekkiego kryminału. W efekcie z naszej platformy korzysta bardzo dużo kobiet, które są lojalnymi klientkami.

Wyrośliście z audiobooków i są one fundamentem waszej oferty, ale całkiem szeroko wchodziliście w podcasty. Dlaczego?

Podcast jest blisko audiobooka - jest po prostu inną formą rozrywki audio, podobnie jak słuchowisko. Inwestycja w podcasty to była próba wyjścia do nowej grupy konsumentów, którzy nie słuchali audiobooków, głównie ze względu na ich długość - podcasty są krótką formą, a ich słuchacze niechętnie podchodzili do wizji spędzenia kilkunastu godzin z jedną książką audio. Zakładaliśmy, że część użytkowników, których przyciągniemy podcastami, przekonwertujemy potem do słuchania książek.

Podcasty są często dostępne za darmo i przygotowują je pasjonaci amatorzy. U was miały przyciągać klientów i zachęcać ich do wykupu abonamentu.

Tu dotykamy ciekawego problemu monetyzacji podcastów. To, że są modne, to fakt, i nie ma co z tym dyskutować, natomiast słucha się ich w większości na platformach darmowych. Istnieją oczywiście różne formy zrzutek dla autorów podcastów, ale to nie jest prawdziwa forma monetyzacji. Nie ma w Polsce poważnego systemu z opłatami abonamentowymi za podcasty, słucha się ich w większości w serwisie Spotify czy innych darmowych serwisach. Spotify ma oczywiście model płatny...

...ale płaci się tam za muzykę, a podcasty są niejako w gratisie.

Tak. Jestem ciekaw, kiedy w Polsce pojawi się platforma, która zacznie umiejętnie monetyzować takie treści. My taką platformą nie jesteśmy. Nie chcę powiedzieć, że nasz eksperyment z podcastami był nieudany, ale myślę, że mamy wystarczająco dużo informacji, by stwierdzić, że grupy słuchaczy podcastów i słuchaczy audiobooków nie do końca się pokrywają - i konwersja z jednej grupy do drugiej nie jest łatwym procesem. Na samym początku, w grudniu 2018 r., uruchomiliśmy kilkanaście podcastów z różnych dziedzin, żeby zobaczyć, co się słucha. Niewiele przetrwało początkową próbę, a do dziś nie dotrwał z nich żaden. Obecnie mamy otwarte dwa projekty podcastowe: jeden to „Co ćpać po odwyku" Jakuba Żulczyka i Juliusza Strachoty, a drugi to podcast rodzicielski Justyny Szyc-Nagłowskiej. Oba dobrze się słuchają, ale nie idziemy w stronę poszerzania tej oferty, bo nie ma konwersji - mało osób przychodzi do nas po podcast, a zostaje, by słuchać książek.

Spotify czy Amazon inwestują w platformy podcastowe czy nawet pojedynczych autorów. Może nie po to, by na tym zarabiać, ale po to, by zwiększać lojalność klientów i mieć prestiżowe treści?

Spotify ma w USA zupełnie inną strategię niż w pozostałych krajach, bo rynek podcastowy jest tam zupełnie inny. Działają na nim twórcy, którzy mają olbrzymie rzesze fanów, więc Spotify, kupując ich na wyłączność, płaci za tych użytkowników. Takie transakcje nie funkcjonują nigdzie indziej. My w Polsce jesteśmy w zupełnie innym miejscu. Nie ma takiego twórcy, który warty byłby dużych pieniędzy, żeby przyciągnąć do serwisu jego fanów.

Rozmawiał Marcel Zatoński

