Podwyższone prognozy popytu na miedź

Strona popytowa na rynku miedzi wyniosła ceny tego surowca do najwyższych poziomów od ponad dwóch lat. Chociaż końcówka bieżącego tygodnia przynosi delikatne spadki, to na razie są one traktowane jako odreagowanie techniczne po dotarciu cen miedzi na tegoroczne szczyty.

Tymczasem nastroje inwestorów na rynku miedzi pozostają dobre. Głównym motorem zwyżek w ostatnim czasie były zapowiedzi większego popytu na ten metal ze strony Chin, ze względu na planowane inwestycje w infrastrukturę energetyczną, jak również plany zwiększenia strategicznych rezerw miedzi.