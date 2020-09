Pogłębia się inflacja PPI

Kryzys znowu zmusza przedsiębiorców do walki cenowej, by dostosować się do oszczędniejszych konsumentów.

Inflacja cen producenta (ang. Producer Price Inflation — PPI) obniżyła się z poziomu -0,6 proc. w lipcu do -1,2 proc. w sierpniu w skali roku, wyraźnie poniżej rynkowego konsensu na poziomie -0,9 proc. Spadek napędzany był przede wszystkim niższymi o 2,1 proc. cenami w przetwórstwie przemysłowym, w szczególności zaś w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej, które spadły aż o 20,6 proc. Wzrost cen odnotowano w skali roku przede wszystkim w przypadku wyrobów tytoniowych — o 5,2 proc., czego przyczyną był wzrost akcyzy od początku tego roku. Podrożały także leki — o 3,4 proc. oraz samochody — o 3,2 proc.