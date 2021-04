Wiosenne osłabienie złotego nie przeszło bez echa. Parafrazując bankierów centralnych można by powiedzieć, że rynkowe oczekiwania co do stabilności polskiej waluty zostały „odkotwiczone”

Analitycy z firm finansowych wyraźnie podwyższyli swoje prognozy dla kursu euro zarówno dla bieżącego, jak i przyszłego roku. I trudno im się dziwić, jeśli spojrzymy na to, co na rynku działo się w marcu i jak się do tego odniosły polskie władze monetarne.