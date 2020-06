Polenergia wierzy w wodór

Energetyczna firma Dominiki Kulczyk liczy na fundusze z Unii Europejskiej i globalną rewizję podejścia łańcucha dostaw. To szansa dla projektów wodorowych

Polenergia, w której pakiet kontrolny ma Dominika Kulczyk, najbogatsza Polka, warta jest dziś na giełdzie 1,5 mld zł. Pandemia zaszkodziła notowaniom tylko chwilowo — akcje zanurkowały do rocznego minimum, ale szybko odbiły i dziś zbliżają się do rocznego maksimum. Wygląda na to, że według inwestorów przyszłość należy do zielonej energii, w której produkcji Polenergia się specjalizuje. Podobne jest zdanie zarządu, który kilkanaście dni temu opublikował ekspansywną zieloną strategię. Pracował nad nią od wielu miesięcy. Pandemia tylko utwierdziła go w przekonaniu, że to dobry kierunek.