Polskie miasta mają dużo pomysłów

Wykorzystanie technologii do usprawniania miast ma już swoje wzorcowe wdrożenia. Do szczęścia brakuje jeszcze systemowego podejścia

Zainteresowanie ideą smart city pojawiło się w Polsce w poprzedniej dekadzie – głównie w największych miastach.

Technologia nie wystarczy. Coraz więcej samorządów dostrzega, że efektywność innowacji poprawiających jakość życia mieszkańców wymaga ich uczestnictwa w tworzeniu miejskich strategii. Adobe Stock

– Mamy już w kraju dużo przykładów osiągnięć w dziedzinie smart city. W ramach programu PFR dla Miast stworzyliśmy nawet zbiór studiów przypadków, który nazwaliśmy Bazą Miejskich Innowacji. Opisujemy tam zwłaszcza polskie referencyjne przykłady ciekawych wdrożeń technologicznych. Jest ich już ponad 50. To pokazuje, że miasta w Polsce mogą się wymieniać rozwiązaniami z dziedziny IT, transportu czy energetyki – mówi Paweł Grzegorczyk, kierujący programem PFR dla Miast.

Miasta duże i średnie

Według Pawła Grzegorczyka polskie miasta powinny się skupić na systemowym podejściu do wdrażania innowacji – mamy dużo wdrożeń punktowych dotyczących poszczególnych dziedzin, a stosunkowo niewiele horyzontalnych. Duże miasta, które mają większe zasoby finansowe i ludzkie lepiej sobie radzą same niż mniejsze. Dlatego kiedy dwa lata temu powstawał program PFR dla Miast, pomoc w dziedzinie wdrażania rozwiązań inteligentnych miast była oferowana głównie średnim ośrodkom (20-150 tys. mieszkańców). Polega ona na inspirowaniu i edukowaniu samorządów, wspólnym przygotowywaniu projektów oraz pomaganiu w poszukiwaniu finansowania a czasem nawet finansowaniu. Od roku w programie uczestniczą też duże miasta, które poszukują rozwiązań konkretnych problemów.

– Zdarzają się sytuacje, gdy innowacje zastosowane w małych ośrodkach są inspiracją dla włodarzy dużych miast. Tak było z oprogramowaniem informatycznym mającym uszczelnić system opłat za wywóz śmieci w Świdniku, które za 15 tys. zł przygotowała nieduża polska firma. Zwiększenie wpływów z opłat oszacowano na ok. 200 tys. zł rocznie – mówi Paweł Grzegorczyk.kl

Zamieszczone w Bazie Miejskich Innowacji studium przypadku przyciągnęło do Świdnika przedstawicieli innych miast, które zmagały się z podobnym problemem.

Laboratorium innowacji

Największe miasta mogą się pochwalić nawet kilkunastoma różnymi wdrożeniami przybliżającymi je do idei smart city. Na przykład we Wrocławiu zdefiniowano 8 obszarów rozwoju, które uwzględniają wskazówki mieszkańców i są nieustannie udoskonalane: transport, środowisko, infrastruktura, ludzie, edukacja, styl życia, ekonomia i zarządzanie.

– Został stworzony program CityLab w celu przetestowania innowacyjnych, nowoczesnych rozwiązań przydatnych dla rozwoju miasta i poprawiających jakość życia mieszkańców. Przedsiębiorcy, start-upy czy uczelnie mogą testować nowe technologie w przestrzeni miejskiej, a miasto zyskuje w ten sposób sprawdzone rozwiązania skrojone pod potrzeby mieszkańców Wrocławia oraz poprawiające wydajność infrastruktury miejskiej – mówi Robert Bednarski, zastępca dyrektora ds. smart city w wydziale promocji miasta i turystyki UM Wrocław.

W ramach CityLab zostało już przetestowanych (lub nadal jest testowanych) kilkanaście rozwiązań – m.in. usprawnienie opieki nad seniorami i osobami zależnymi dzięki zastosowaniu urządzeń teleopiekuńczych i telemedycznych z zakresu kardiologii, diabetologii i teleopieki senioralnej. Podobny charakter miał pilotaż zdalnych badań KTG dla kobiet w ciąży. W ciągu czterech miesięcy z bezpłatnej usługi skorzystało 66 kobiet. Program ma być kontynuowany.

Innym projektem CityLab był „System zajętości miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych oraz autokarów turystycznych”, który umożliwia w łatwy i wygodny sposób wskazanie kierowcom oraz przewodnikom najbliższe wolne miejsce parkingowe we Wrocławiu.

Kraków liczy na analitykę

Osiemnaście programów wdrożył Kraków i działające tu przedsiębiorstwa miejskie. Dużo z nich uwzględnia kwestie zdrowia i zanieczyszczeń powietrza. Np. Krakowski Holding Komunalny przygotowuje pilotażowy projekt przystanku autonomicznego, który nie musi być podłączany do sieci elektrycznej, a wszystkie podzespoły zasilane będą z fotowoltaiki. W trakcie jego realizacji weryfikowane będą możliwości użytkowania systemu informacji pasażerskiej wyświetlanej na e-papierze, ładowarek indukcyjnych dla pasażerów, monitoringu, czujników nacisku w ławce przystanku. Komunikacja z przystankiem odbywać się będzie poprzez sieć komórkową.

Dużym przedsięwzięcie ma być Klaster Zabłocie 20.22 – centrum społecznych i technologicznych innowacji realizujących ideę smart city poprzez kreatywne łączenie sektora wiedzy i technologii z inkubacją przedsiębiorczości i aktywności społecznej.

– W tym roku rozwijane są kompetencje analityczne oraz wykorzystywane są narzędzia Business Intelligence do zaawansowanej analizy danych związanych z funkcjonowaniem miasta. Planowane jest również zakończenie projektu wirtualizacji baz danych, co pozwoli na łatwy dostęp do danych z systemów urzędowych. To również pozwoli usprawnić analizę danych, wychwytywanie ewentualnych anomalii i dostarczanie cennych informacji dla osób podejmujących strategiczne decyzje – przekazała Patrycja Piekoszewska z wydziału komunikacji społecznej UM Krakowa.

Partycypacyjny Lublin

Lublin chwali się nzastosowaniem najnowszego podejścia do idei smart city. Na początku 2022 r. uchwalono „Strategię Lublin 2030" opracowaną w pełnym modelu partycypacyjnym zgodnie z założeniami koncepcji human smart cities 3.0. W procesie współtworzenia wizji rozwoju Lublina wzięło udział około 15 tys. osób – mieszkańców, ekspertów, a także organizacji i instytucji.

Wcześniej - w 2020 r. miasto zakończyło ważny projekt oświatowy „EduLublin”. Celem tego projektu było wdrożenie centralnego systemu kompleksowej obsługi gminnych jednostek oświatowych wraz z uruchomieniem e-usług dla nauczycieli, uczniów i rodziców. Efektem tych działań była integracja wszelkich narzędzi informatycznych w ramach jednolitego, centralnie zarządzanego systemu dla wszystkich jednostek oświatowych w Lublinie.

– Finalizacja projektu przypadała na krótko przed wybuchem pandemii Covid-19. Dzięki informatyzacji okazało się, że szkoły z Lublina mogą w sposób naturalny przenieść swoją działalność edukacyjną do chmury – mówi Artur Szymczyk, zastępca prezydenta miasta ds. inwestycji i rozwoju.

Rewitalizacja podszyta IT

W ostatnich latach ukazało się wiele artykułów o rewitalizacji w Łodzi, która kojarzona jest przede wszystkim z pięknie wyremontowanymi kamienicami czy budowlami przemysłowymi. Nowe życie miasta to jednak kompleksowy program zawierający też element ludzki i technologiczny.

– Rewitalizacja to także przebudowa przestrzeni publicznej. Na przykład zazielenianie ulic ma zachęcić ludzi, żeby chętniej z niej korzystali. Tu nie widać, jak bardzo efekt zależy od kwestii technologicznych. Sadząc drzewa i kwiaty na zabetonowanych ulicach dbamy o to, żeby drzewa nie uschły w tym trudnym dla roślin środowisku. W tym celu stosujemy m.in. system nawadniania kropelkowego, który dzięki czujnikom wilgotności gleby dostarcza dokładnie tyle wody, ile potrzeba – mówi Tomasz Bużałek główny specjalista w biurze strategii miasta UM Łódź:

Przykładów na wykorzystanie nowych i jeszcze bardziej zaawansowanych technologii jest więcej. Jednak w najbliższych latach dla Łodzi najważniejsze będą działania wykorzystujące kapitał społeczny. Według Tomasza Bużałka, chociaż Łódź nie ma tak dużego budżetu na innowacje jak wielkie metropolie, to stara się wśród 700 tys. swoich mieszkańców znaleźć geniuszy, których nie ma nikt inny – dotrzeć do nich, a dzięki nim do pomysłów, które przemienią miasto.