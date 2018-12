Pomyśl o innych

Od 30 listopada do 1 grudnia 2018 r. w ponad 3 tys. sklepów w 600 miejscowościach w Polsce będzie trwała 22 Świąteczna Zbiórka Żywności.

Zbiórka, organizowana od ponad 20 lat przez Banki Żywności, w tym roku odbędzie się pod hasłem „Podaruj potrzebującym jedzenie na świąteczny stół”. Wesprze ją ponad 55 tys. wolontariuszy. Organizatorzy zachęcają do udziału i przypominają, że choć świąteczny stół ludzi ubogich nigdy nie ugina się od nadmiaru jedzenia, to dzięki pomocy wielu osób może się stać naprawdę wyjątkowy.

Zobacz więcej POCZĄTEK: 30 listopada 2018 r. o godzinie 11 odbędzie się inauguracja Świątecznej Zbiórki Żywności w Centrum Handlowym Tesco Gocław w Warszawie, w trakcie której przewidziano atrakcje świąteczne i niespodzianki. Fot. ARC

Konkretna pomoc

Robiąc zakupy dla siebie w dniach 30 listopada — 1 grudnia, można dołożyć do zbiórkowych koszy choćby jeden produkt z myślą o innych. Najbardziej pożądane są te z długimi terminami przydatności, np. mąka, makaron, kasza, cukier, olej, konserwy, przetwory owocowe i warzywne, bakalie, słodycze. Nawet jeden produkt ma znaczenie, ponieważ zsumowane małe gesty setek tysięcy ludzi to ogromna pomoc. W 2017 r. Banki Żywności zebrały 776 ton jedzenia, z których można było przygotować ponad 1,5 mln świątecznych posiłków dla potrzebujących. Banki Żywności jak co roku uzupełnią paczki świąteczne z żywnością ze zbiórek innymi produktami, m.in. artykułami z krótkimi terminami przydatności do spożycia: warzywami, owocami i nabiałem, które pozyskują podczas swojej codziennej działalności od producentów i sklepów.

— Zbiórka ma charakter ogólnopolski, co nie znaczy, że bezosobowy. Pamiętajmy, że tam po drugiej stronie zawsze jest jakaś konkretna osoba, której pomagamy. Żywność ze zbiórki w konkretnym mieście zawsze trafia do osób potrzebujących z lokalnej społeczności, do naszych sąsiadów, dorosłych i dzieci, być może też do naszych znajomych, o których nawet nie wiemy, że są w potrzebie — podkreśla Dorota Jezierska, wiceprezes Federacji Polskich Banków Żywności.

Wolontariusze i partnerzy

Świąteczną zbiórkę wspierają sieci: Auchan, Biedronka, Carrefour, Intermarche, Kaufland, Lidl, Mila, Netto, Polo Market, Stokrotka, Tesco. Listę konkretnych sklepów, biorących udział w zbiórce można sprawdzić pod adresem http://bit.ly/ŚZŻ2018.

Banki Żywności zadbają, by wszystkie produkty trafiły do potrzebujących jeszcze przed świętami. To możliwe dzięki zaangażowaniu ponad 55 tys. wolontariuszy. W sklepach będzie można łatwo ich rozpoznać po pomarańczowych koszulkach i kamizelkach. To oni będą czekali przy zbiórkowych koszach na dary od klientów, które następnie zostaną zawiezione do magazynów Banków Żywności. Tam zostaną zważone i popakowane, a następnie wyruszą w dalszą drogę do konkretnych organizacji pomocowych. Banki Żywności wspierają pomocą żywnościową 3,5 tys. organizacji dobroczynnych w Polsce, m.in. świetlice, ogniska wychowawcze dla dzieci, domy dziecka, domy samotnej matki, jadłodajnie i inne organizacje, które prowadzą zbiorowe żywienie bądź przekazują żywność bezpośrednio potrzebującym.

Dzięki temu z pomocy żywnościowej systematycznie korzysta około 1,6 mln osób, będących podopiecznymi tych organizacji. Partnerem strategicznym Świątecznej Zbiórki Żywności jest firma McCormick, właściciel marki Kamis.