Poszukiwani branżowi liderzy dostępności

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Resort rozwoju organizuje konkurs dla twórców produktów lub usług wspierających osoby starsze i z niepełnosprawnościami.

Konkurs "Lider dostępności priorytetowych branż" skierowany jest do przedsiębiorców, którzy tworzą produkty lub świadczą usługi zwiększające kryteria dostępności. Wpisuje się on w rządowy program Dostępność Plus, który jest skierowany jest do osób ze szczególnymi potrzebami, w tym starszych i z niepełnosprawnościami. Jego celem jest podniesienie jakości i zapewnienie im niezależnego życia. Dlatego do konkursu można zgłaszać np. produkty, które przyczyniają się do powstawania nowych technologii lub urządzeń wspomagających osoby z niepełnosprawnościami w codziennym funkcjonowaniu – poprawiające komfort życia i pozwalające im na możliwie jak największą samodzielność. Chodzi także o umożliwienie lub ułatwienie osobom ze szczególnymi potrzebami korzystania z produktów lub usług na zasadzie równości z innymi.