Powrót do pracy podnosi popyt na biura

Na rynku biurowym panuje coraz silniejsze ożywienie, które powinno się utrzymywać w najbliższych miesiącach. Jest ono związane przede wszystkim z powrotem firm do pracy w biurach i widać je na większości rynków. W połączeniu z rosnącą inflacją, wysoki popyt może to doprowadzić do wzrostu stawek za wynajem, zwłaszcza w odniesieniu do nowo wynajmowanych powierzchni i w nowych budynkach.

Jak co miesiąc analizujemy dane firmy Real Estate Digital Data (REDD), które pozwalają na szybką i aktualną ocenę sytuacji na rynku biurowym. Uwzględniamy siedem największych obszarów miejskich w Polsce – Warszawy, Krakowa, Wrocławia, Katowic wraz z całą metropolią, Łodzi, Poznania oraz Trójmiasta.