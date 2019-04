Prawie 5 mld zł zainwestowane w Łódzkiej SSE

Prawie 5 mld zł zainwestowanych w strefie, 82 wydane zezwolenia i decyzje o wsparciu firm oraz własne projekty wykraczające poza standardową działalność strefową – zarząd Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej podsumował w czwartek 3 lata swojej działalności.

Na konferencji prasowej, zorganizowanej w łódzkiej siedzibie ŁSSE w czwartek, przypomniano nowe projekty, wprowadzone i rozwinięte przez obecny zarząd, m.in. program Startup Spark, łączący młodych ludzi i ich biznesy z rozwiniętymi firmami, którym udało się stworzyć marki znane na świecie. W jego pierwszej edycji zapoczątkowanej w 2017 r. wzięło udział 27 startupów i 7 partnerów biznesowych, zaś kwota wsparcia wyniosła 6 mln zł.

"Robimy już drugą edycję, w której na rozwój małych firm i tworzenie innowacji przeznaczone będzie prawie 16 mln zł. W Startup Spark 2.0 mamy 66 firm startupowych, 12 partnerów biznesowych, w tym część z Łodzi i regionu. Są to firmy, które wyrosły na globalne marki. Zostają z nami też międzynarodowe korporacje, które bardzo cenią sobie tę współpracę" - wyjaśniła wiceprezes ŁSSE Agnieszka Sygitowicz.

We wrześniu wystartuje w ŁSSE Technikum Automatyki i Robotyki. "To jest szkoła techniczna, branżowa jakiej jeszcze w Polsce nie ma. Stworzona z naszymi inwestorami. To szansa na stworzenie prawdziwego systemu kształcenia dualnego" – podkreślił prezes ŁSSE Marek Michalik.

Jak przypomniał, uczniowie tej szkoły będą mogli korzystać z wiedzy naukowców z Politechniki Łódzkiej i z doświadczenia firm działających w ŁSSE; w czasie nauki będą m.in. odbywać w nich staże i praktyki. Szkoła będzie prowadzona we współpracy z takimi firmami jak: Miele, Tubądzin, Delia Cosmetics. W I klasie przewidziano miejsca dla 48 uczniów.

Innym wykraczającym poza standardową działalność strefową projektem ŁSSE jest budowa hali produkcyjno-magazynowej przy ul. Stokowskiej w Łodzi. W ramach inwestycji za 20 mln zł powstało ponad 10 tys. m kw. powierzchni przystosowanej do prowadzenia działalności gospodarczej. Według wiceprezes ŁSSE ponad połowa obiektu została już wynajęta firmom; zarząd liczy, że do końca roku cały obiekt zapełni się najemcami.

ŁSSE jest też operatorem projektu Strefa RozwoYou, polegającego na dofinansowaniu szkoleń, warsztatów czy studiów podyplomowych dla pracowników i małych oraz średnich przedsiębiorców.

"Udało nam się nawiązać współpracę z ponad tysiącem firm, które do tej pory nie były aktywne w strefie. Firmy skorzystały z tego projektu i wiele z nich złożyło wniosek o decyzję o wsparciu, czyli kolejne działanie. To jest coś, co nas szczególnie cieszy. Pokazujemy, że jesteśmy miejscem, które buduje i wspiera przedsiębiorczość w całym regionie łódzkim" - dodał Michalik.

Podczas czwartkowego spotkania w strefie zaprezentowano także książkę Szalone Miasto. "Niezwykły reportaż z Łodzi 1884 - 1918" Jacka Kusińskiego, której powstanie było możliwe dzięki wsparciu ŁSSE.

ŁSSE zajmuje 1,7 tys. ha w woj. łódzkim, mazowieckim i wielkopolskim. W ciągu 21 lat działalności w strefie zainwestowano prawie 14 mld zł. Inwestorzy zadeklarowali w tym czasie utworzenie ok. 41 tys. nowych miejsc pracy.