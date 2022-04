Prawnik w roli Project Managera

Strategiczne zarządzanie projektami obejmuje działania, dzięki którym możliwe jest skuteczne realizowanie celów.

Zarządzanie projektami prawnymi ma na celu usprawnienie wykonywania usług prawnych. Na realizację usługi prawnej zakończonej sukcesem wpływa odpowiednia organizacja i podejście do codziennej pracy.

Zachęcamy do poznania metodologii zarządzania projektami, by każde działanie prawne osiągało zamierzony cel! Już 9 czerwca 2022 zapraszamy do udziału w konferencji “Zarządzanie projektami dla prawników”, która odbędzie się w Warszawie.

Dzięki udziałowi w wydarzeniu dowiesz się jak właściwie przekładać wiedzę projektową na wykonywanie usług prawnych.

W programie m.in. odpowiedzi na pytania:

Dlaczego prawnik powinien być również Project Managerem?

Jak kreować wartość funkcji prawnej i prezentować znaczenie prawników dla organizacji?

Jak wyważyć bezpieczeństwo i interesy obu stron – biznesu i prawa?

Z jakich narzędzi “Legal tech” warto korzystać?

Jak zmierzyć wpływ świadczeń prawnych na sukces?

Jak zoptymalizować procesy prawne poprzez mapowanie, analizę i automatyzację?

Czy Legal design może stać się przewagą konkurencyjną firmy?

Jak skutecznie rekrutować odpowiednich PM-ów?

Poznaj najlepsze praktyki stosowane w firmach: RTV EURO AGD, Michael / Ström Dom Maklerski S.A., Pelion S.A., OLX Group Poland, Huuuge Group, Jeronimo Martins Polska, JTI GBS Poland oraz Antalis Poland.

Poznaj pełny program wydarzenia >>