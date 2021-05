Pret A Manger otworzy swoje punkty w sklepach sieci Tesco

Brytyjska firma Pret A Manger planuje otworzyć swoje punkty w sklepach Tesco. Jest to próba odświeżenia modelu biznesowego po pandemii, która uderzyła przychody firmy.

Pret ucierpiał, ponieważ większość z jego 389 sklepów znajduje się przy głównych ulicach, w węzłach komunikacyjnych i w pobliżu biur, które wciąż nie są tak obłożone jak przed pandemią.

Ponieważ ludzie zaczynają teraz wracać do pracy w Wielkiej Brytanii, Pret, który jest własnością grupy inwestycyjnej JAB zapowiedział, że początkowo otworzy sklep w Tesco's Kensington w centrum Londynu. W czerwcu planuje otwarcie w trzech kolejnych lokalizacjach.

W przypadku sukcesu, rozszerzenie partnerstwa Pret z największym brytyjskim detalistą może zostać wprowadzone na szerszą skalę.

Pret zawarł umowę, na mocy której jego mrożone rogaliki i granole sprzedawane były w sklepach Tesco na terenie całego kraju oraz za pośrednictwem strony internetowej grupy.

– To partnerstwo z Tesco jest jednym ze sposobów, w jaki przekształcamy nasz model biznesowy, aby dostosować się do nowego sposobu życia i pracy – powiedział we wtorek dyrektor generalny Pret, Pano Christou.

Pret zatrudnia około 5 tys. pracowników, zlikwidowawszy około 3,2 tys. miejsc pracy w ciągu ostatniego roku w wyniku kryzysu związanego z koronawirusem.