Prezes KGHM: udało nam się poprawić sytuację inwestycji Sierra Gorda

Poprzez optymalizacje organizacyjne, technologiczne, większa obecność polskiego nadzoru i polskich inżynierów udało nam się bez dodatkowych kosztów znacznie poprawić produkcję kopalni Sierra Gorda w Chile, powiedział PAP prezes KGHM Polska Miedź Marcin Chludziński.

"Udało nam się przez rok znacznie podnieść skalę produkcji Sierra Gorda - to są 15 proc. wzrosty produkcji rok do roku, bez dodatkowych nakładów inwestycyjnych, poprzez optymalizacje organizacyjne, poprzez optymalizacje technologiczne, poprzez większą obecność polskiego nadzoru i polskich inżynierów - to daje takie efekty" - podkreślił Chludziński, pytany o działania ws. inwestycji spółki w Chile.



Dodał, że po wdrożeniu przez Zarząd działań naprawczych, sytuacja południowoamerykańskiej inwestycji KGHM znacząco się poprawiła.



"Wynik operacyjny jest pozytywny i my osiągamy bieżący zysk operacyjny. Oczywiście jest trochę trudniej z rachunkiem ciągnionym i z całą sytuacją związaną z finansowaniem tego projektu w przyszłości, czyli z długami, które zostały wygenerowane w kontekście zakupu Sierra Gorda" - ocenił.



Prezes KGHM dodał, że w długiej perspektywie przy odpowiedniej cenie miedzi i przy założonej przez spółkę zasobności złóż, obecny model działania jest w stanie znacznie poprawić ogólną sytuację kopalni miedzi w Chile.



Chludziński zaznaczył, że kopalnia miedzi Sierra Gorda odpowiada za około 10 proc. całkowitej produkcji spółki. "Większa część produkcji jest ulokowana w Polsce. Kopalnia w Chile to nie jest ani największy, ani najważniejszy projekt związany z KGHM" - dodał.



Jak przypomniał wcześniej koncern w wysłanym PAP komunikacie, produkcja miedzi płatnej w I półroczu 2019 r. w Sierra Gorda w stosunku do pierwszego półrocza 2018 r. była większa o 19 proc. "Zwiększenie wydobycia w kopalni Sierra Gorda wpłynęło również na wzrost produkcji w I półroczu 2019 r. metali szlachetnych, w tym srebra - o 12 proc. oraz TPM (Total Precious Metals, suma metali szlachetnych: złota, platyny i palladu) o 55 proc. w stosunku do analogicznego okresu 2018 r." - dodano.



Jak zaznaczyły władze spółki KGHM, dalszej poprawie parametrów przetwórczych Sierra Gorda ma służyć przygotowywany Zintegrowany Plan, który "obejmie nowy zakres prac, harmonogram oraz koszty dotyczące optymalizacji ciągu technologicznego i zwiększenia przerobu rudy siarczkowej".



Kopalnia Sierra Gorda to wspólne przedsięwzięcie, którego właścicielami są KGHM International z 55 proc. udziałów i spółki grupy Sumitomo z 45 proc. udziałów.