Prezydent: przez ARiMR na Polską wieś trafiło ponad 320 mld zł

W ciągu 25 lat istnienia Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na polską wieś trafiło ponad 320 mld zł - podkreślił w piątek prezydent Andrzej Duda.

Prezydent brał udział w uroczystej gali z okazji 25-lecia ARiMR oraz inauguracji działalności Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi.

Andrzej Duda podkreślił, że ARiMR jest niezwykle ważną agencją rządową, która poprzez dystrybucję środków, zajmuje się rozwojem polskiej wsi. Pomaga modernizować obszary wiejskie m.in. przez dopłaty do nowego parku maszynowego, wprowadzania nowych metod upraw.

"To bardzo istotne, by rolnik czuł, że znajduje się pod wszechstronną opieką państwa" - dodał.

Prezydent zwrócił uwagę, że przez 25 lat swojego istnienia Agencja przekazała na polską wieś ponad 320 mld zł.

Andrzej Duda podczas wystąpienia odniósł się również, do opublikowanych we wtorek nagrań ze spotkania ministra rolnictwa Jana Krzysztofa Ardanowskiego podczas narady z urzędnikami ARiMR. Szef resortu rolnictwa podczas narady z kierownictwem ARiMR miał powiedzieć: "Narasta kryzys. Wnioski rolników rozpatrywane są nie miesiącami, a latami. Rolnicy zapomnieli na co je składali. Środki publiczne są realnie zagrożone. Nie da się już zgonić na poprzedników".

"Jesteśmy za to ogromnie wdzięczni (ARiMR - PAP) (...) Te pieniądze trafiły tam gdzie trzeba, tam gdzie są potrzebne, ale Agencja musi działać sprawnie, a obowiązkiem ministra (rolnictwa - PAP) jest o to dbać. Oczywiście czasem się zdarza, ze zdarzają się jakieś zacięcia. Tu akurat zdarzyło się zacięcie i minister powiedział, co na ten temat myśli i słyszę, że zacięcie już jest usunięte - i o to chodzi. Bardzo dobrze, że jest usunięte. Nie zmienia to faktu, że Agencja jest potrzebna i że Agencja działa generalnie dobrze. Mam nadzieję, że nadal będzie dobrze działała i nadal wspierała polskich rolników przez sprawną dystrybucję przede wszystkim środków europejskich, ale także wszelkich innych środków, które są kierowane na polską wieś, chociażby jako pomoc w przypadku klęsk żywiołowych" - mówił Andrzej Duda.

W czwartek w Golubiu-Dobrzyniu minister Ardanowski odnosząc się do opublikowania nagrań powiedział, że podczas narady uczulał kierownictwo Agencji, by nie doszło do zagrożenia wydatkowania środków unijnych.