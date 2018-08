Producent czipów zaatakowany przez wirusa

Firma TSMC produkująca czipy do smartfonów została zaatakowana przez wirusa, który spowodował konieczność zamknięcia linii produkcyjnej.

Zobacz więcej Fot. Apple

Do zdarzenia doszło w miniony weekend - poinformował w poniedziałek serwis Computer Weekly.



Tajwańska firma TSMC poinformowała, że "wirus najprawdopodobniej dostał się do systemu w procesie instalacji oprogramowania niezbędnego do obsługi nowego narzędzia". Producent czipów nie podał jednak większej liczby szczegółów na temat złośliwego oprogramowania - podkreślił jednak, że "podjęte zostały właściwe działania mające na celu usunięcie powstałej luki bezpieczeństwa i wzmocnienie ochrony na przyszłość".



Według serwisu Computer Weekly, linia produkcyjna TSMC miała ponownie ruszyć w poniedziałek, ale weekendowa awaria i tak może wiązać się z opóźnieniami w dostawach podzespołów niezbędnych do produkcji nowych telefonów Apple.



TSMC to największy na świecie producent czipów, a także główne źródło procesorów do iPadów i iPhone'ów - podaje serwis.



Zdaniem analityków, incydent z weekendu może mieć wpływ na dostawy nowych urządzeń, jednakże będzie on raczej ograniczony. Jak podkreślają, firma TSMC dysponuje odpowiednimi rozwiązaniami w razie takich zdarzeń, a także z pewnością posiada zapas towaru, który w tej sytuacji pozwoli zmniejszyć oddziaływanie zaburzenia produkcji na dostawy podzespołów do Apple.



Jednocześnie, serwis Computer Weekly zaznacza, że problem wirusa, z którym miała do czynienia firma TSMC, podkreśla złożony charakter cyberbezpieczeństwa łańcucha dostaw na całym świecie - firmy takie, jak Apple czy Qualcomm polegają bowiem w swojej pracy na setkach mniejszych dostawców z wielu różnych krajów.



Doniesienia o incydencie bezpieczeństwa w strukturach producenta procesorów zbiegają się także w czasie z informacjami zawartymi w ubiegłotygodniowym raporcie administracji USA na temat cyberzagrożeń. Stwierdzono w nim, że wzrasta zagrożenie cyberszpiegostwem ze strony Chin, Rosji i Iranu, a także oceniono, że szczególnie narażone na niebezpieczeństwo podmioty to firmy uczestniczące w łańcuchu dostaw oprogramowania i sprzętu komputerowego.