Programiści wiedzą, jak się wyłączyć

Praca po godzinach, odbieranie służbowych telefonów i mejli w trakcie urlopu to w wielu branżach już niemal norma.

Trzy czwarte pracowników przyznaje się do pracy po godzinach. Jak wynika z danych firmy Randstad, zawartych w najnowszym „Monitorze Rynku Pracy”, dla części z tych osób jest to sytuacja wyjątkowa. Jednocześnie 44 proc. podkreśla, że tzw. nadgodziny są w ich firmach standardem. Prawie codziennie nadgodziny ma 14 proc. osób spośród tych, które muszą zostawać dłużej w pracy. 21 proc. pracujepo godzinach co najmniej raz w tygodniu, a kolejne 21 proc. co najmniej raz w miesiącu. Dotyczy to głównie kierowników średniego szczebla (89 proc. wskazań), mistrzów i brygadzistów (86 proc.) oraz pracowników z branży reklamowej i mediów (87 proc.) oraz sektora finansów i ubezpieczeń (83 proc.). Prawie połowa dostaje za to dodatkowe wynagrodzenie, a część może odebrać dodatkowy, płatny dzień wolny.