Prokuratura zatrzymała 5 osób w związku z pustymi fakturami

Pięć osób zatrzymano w połowie lutego w Lublinie w sprawie dotyczącej obrotu tzw. pustymi fakturami - poinformowała PAP w czwartek Prokuratura Krajowa.

"Prokuratura Okręgowa w Lublinie prowadzi śledztwo dotyczące podrabiania pustych faktur VAT oraz poświadczania nieprawdy w treści faktur w celu dokonywania uszczupleń w zakresie podatku VAT" - podała prokuratura.



Mechanizm działania sprawców polegał na tym, że Grzegorz M. wspólnie z Andrzejem K. od stycznia 2015 r. do marca 2018 r. podszywali się pod cztery firmy z terenu całej Polski. Podrobili 279 faktur VAT na rzecz dwóch firm zarządzanych przez Andrzeja K. – przedsiębiorcy z branży budowlanej. Łączna wartość brutto towarów figurująca na podrobionych fakturach wynosiła ok. 39 mln zł, zaś podatek VAT ok. 7 mln zł.



Następnie Andrzej K. wspólnie z Agnieszką A., księgową, pomiędzy styczniem 2015 r. a sierpniem 2018 r. poświadczyli nieprawdę w treści 492 faktur VAT wystawionych w imieniu dwóch podmiotów zarządzanych przez Andrzeja K. Wystawili fałszywe dokumenty odnoszące się do rzekomych transakcji sprzedaży materiałów budowlanych oraz świadczenia usług budowlanych, które w rzeczywistości nie miały miejsca, a miały być świadczone na rzecz kilkudziesięciu przedsiębiorców z całej Polski. Odbiorcami "pustych faktur" byli zatrzymani Michał P. i Youssef A. Łączna wartość brutto towarów i usług widniejąca na tych fakturach wyniosła ok. 21 mln zł, zaś należny podatek VAT ok. 4 mln zł.



Grzegorzowi M. Andrzejowi K. i Agnieszce A. prokurator przedstawił zarzuty popełnienia przestępstw fałszowania dokumentów faktur ze znaczną kwotą należności. Podejrzanym grozi kara nawet do 25 lat pozbawienia wolności. Michał P. i Youssef A. usłyszeli zarzuty pomocnictwa do podania w fakturach nieprawdy i innych przestępstw przeciwko dokumentom. Grozi im kara do 8 lat pozbawienia wolności.



Dla zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania wobec Grzegorza M., Andrzeja K. i Agnieszki A. prokurator skierował do sądu wnioski o zastosowanie tymczasowego aresztowania na trzy miesiące.



Wobec dwóch pozostałych osób - Michała P. i Youssefa A. - zastosowano środki zapobiegawcze jak dozór policji, zakaz kontaktowania się oraz poręczeń majątkowych w kwotach 10 i 20 tysięcy zł.



W stosunku do wszystkich pięciu podejrzanych zastosowano zabezpieczenia majątkowe na łączną kwotę 803 350 zł poprzez ustanowienie hipotek przymusowych, zajęcie udziałów w spółkach prawa handlowego oraz zajęcie pojazdu.



Zatrzymania dokonali na polecenie Prokuratury Okręgowej w Lublinie 18 lutego 2020 roku funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w tym mieście.