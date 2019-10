Prowadzisz firmę? Pomyśl o ubezpieczeniu na życie

Polisa na życie pomoże uchronić spółkę przed końcem działalności po śmierci wspólnika czy głównego udziałowca.

Zwykle nie myślimy o śmierci, dlatego zabezpieczenie spółki na wypadek zgonu któregoś ze wspólników nie jest wcale oczywiste. Tymczasem zarówno śmierć wspólnika w spółce osobowej, jak i śmierć udziałowca w spółce kapitałowej, może spowodować poważne perturbacje, a nawet zakończyć prowadzenie działalności gospodarczej.

Zabezpieczenie rodziny

W spółkach kapitałowych od strony prawnej problem sukcesji rozwiązuje zapis w umowie pomiędzy wspólnikami, mówiący o pierwszeństwie nabycia udziałów w przypadku śmierci wspólnika. Gorzej jest ze stroną finansową, ponieważ spółka musi spłacić spadkobierców zmarłego.

- Polisy na życie są wykorzystywane w spółkach kapitałowych jako środki, które pozwalają z jednej strony dać przedsiębiorstwu kapitał na przetrwanie trudnego okresu po śmierci głównych udziałowców, a z drugiej strony zabezpieczają temat dziedziczenia udziałów i spłaty spadkobierców – tłumaczy Radosław Kurzawa, senior consulting life protection advisor w Unum Życie.

W sytuacji, gdy spółka nie ma pieniędzy na spłatę spadkobierców udziałowca, polisa na życie jest idealnym rozwiązaniem.

- Polisa stanowi zabezpieczenie ciągłości biznesu i jest najtańszą formą znalezienia finansowania w tak trudnej sytuacji, jak śmierć udziałowca - mówi Radosław Kurzawa.

Polisa na życie w biznesie to nie tylko benefit dla pracowników. Dzięki niej przedsiębiorcy i udziałowcy spółek kapitałowych zabezpieczyć ciągłość prowadzonego biznesu.

Kontynuacja biznesu

- W mniejszych przedsiębiorstwach ubezpieczenie na życie stanowi zabezpieczenie kontynuacji biznesu po śmierci przedsiębiorcy, a także może stanowić finansowanie zobowiązań przedsiębiorstwa – wyjaśnia Radosław Kurzawa z Unum Życie.

W spółkach osobowych po śmierci wspólnika co do zasady spadkobiercy nie wchodzą do spółki, ale wspólnicy muszą ich spłacić. Mogą to zrobić zaciągając kredyt albo sprzedając część majątku spółki, jednak korzystniej jest kupić krzyżowe ubezpieczenie na życie.

Polisa działa w ten sposób, że gdy jest trzech wspólników, a wartość majątku wynosi 900 tys. zł., to każdy ze wspólników jest ubezpieczony na 300 tys. zł. Ubezpieczenie jest krzyżowe, co oznacza, że po śmierci wspólnika A, uposażonymi są po 50 proc. wspólnicy B i C, po śmierci wspólnika B – wspólnicy A i C, a po śmierci wspólnika C – po 50 proc. wspólnicy A i B.

W przypadku jednoosobowej działalności polisa na życie przyda się spadkobiercom do uregulowania zobowiązań.

- Jeśli śmierć przedsiębiorcy wiąże się z likwidacją przedsiębiorstwa, środki z ubezpieczenia na życie pomogą rodzinie pokryć koszty związane z zamknięciem biznesu m.in. płatności do ZUS-u, czy urzędów skarbowych – mówi Radosław Kurzawa.

Dopasowanie polisy do potrzeb oraz charakteru przedsiębiorstwa najlepiej rozpatrzyć wspólnie z doświadczonym doradcą, który szczegółowo przedstawi wszystkie szczegóły i korzyści formalno-podatkowe ubezpieczenia na życie.

Pracownik pod ochroną

Polisa na życie może także służyć pracodawcy do zabezpieczenia pracowników, a tym samym stanowi atrakcyjny benefit na rynku pracy, na którym o dobrych pracowników trzeba zabiegać. Ubezpieczenie pracownicze może nie tylko zapewnić świadczenie bliskim pracownika na wypadek jego śmierci, ale także zagwarantować ubezpieczonemu wsparcie finansowe w razie inwalidztwa, ciężkiej choroby, pobytu w szpitalu bądź niezdolności do pracy. Dodatkową korzyścią jest szeroki zakres usług assistance, umożliwiający łatwy dostęp do świadczeń rehabilitacji powypadkowej.

O zakresie ubezpieczenia i wysokości sumy ubezpieczenia decyduje pracodawca we współpracy z towarzystwem ubezpieczeń lub brokerem, ale często pracownik ma możliwość rozszerzenia zakresu ochrony ubezpieczeniowej korzystając z wariantów dodatkowych programu i dzięki temu może dopasować ochronę do swoich indywidualnych potrzeb.

Dla właścicieli firm pracownicze grupowe ubezpieczenia na życie mają szereg zalet. Postrzegani są oni dzięki nim jako troskliwi pracodawcy, dbający o zatrudnione osoby i ich rodziny. Nie bez znaczenia jest też to, że pracodawca może dodawać wpłacone przez siebie składki na ubezpieczenie pracowników do kosztów uzyskania przychodów. Pracodawca, który zawarł grupowe ubezpieczenie na życie pracowników i finansuje składki, może uniknąć wypłacania przewidzianej przepisami kodeksu pracy odprawy pośmiertnej. Może on nie wypłacać tej odprawy z własnych środków, jeśli wypłacona kwota świadczenia z polisy grupowej jest co najmniej równa wysokości odprawy pośmiertnej przysługującej rodzinie pracownika.

