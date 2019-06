Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ogłosił przetarg na stworzenie i wdrożenie symulacji prowadzenia innowacyjnego przedsiębiorstwa w formie gry online.

Gra ma być narzędziem dydaktycznym, kształcącym postawy i kompetencje przedsiębiorcze wśród studentów, ułatwiające w przyszłości założenie i zarządzanie własną firmą.

Zgodnie z opisem zamówienia symulacja podmiotu gospodarczego ma imitować warunki występujące na rynku, zachowania konkurencji oraz sytuacje losowe. Gracze mają wcielać się w zarząd wybranego podmiotu gospodarczego. Ich zadaniem będzie podejmowanie szeregu decyzji związanych z ich wirtualnym podmiotem, podobnych do tych, jakie muszą podejmować zarządzający tego typu podmiotami działającymi w rzeczywistości.

Symulacja ma umożliwić kształtowanie szerokiego spektrum umiejętności niezbędnych w prowadzeniu firmy, jak: analityczne myślenie, kreatywność, podejmowanie decyzji w zmieniających się warunkach, reagowanie na sytuacje losowe i działania konkurencji, praca w grupie, analiza danych rynkowych. Uczestnicy będą korzystać z gry na zajęciach nt. symulacji biznesowych oraz w warunkach domowych.

Przetarg realizowany jest według procedury otwartej. Kryteriami oceny ofert będzie cena (60proc.), dodatkowe funkcjonalności symulacji ( 20 proc.) i limit godzin wsparcia technicznego w ciągu 3 lat ( 20 proc.). Składanie ofert zaplanowano na lipiec.

Zamówienie finansowane jest ze środków UE w ramach projektu „Uczelnia najwyższej jakości – UP to the TOP”. Wartość całego projektu, którego celem głównym projektu jest doskonalenie jakości kształcenia w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej, to 13,7 mln zł.