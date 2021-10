Przychody Huaweia spadły w III kw. o 38 proc.

Przychody chińskiego producenta elektroniki spadły w trzecim kwartale o o 38 proc. rok do roku. To efekt negatywnego wpływu sankcji nałożonych przez USA na sprzedaż smartfonów, pisze Reuters.

Huawei odnotował w piątek przychody w wysokości 455,8 mld juanów (71,32 mld USD) za pierwsze trzy kwartały, co oznacza spadek o prawie jedną trzecią w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku. Jak wynika z wyliczeń Reutersa, przychody za sam trzeci kwartał wyniosły 135,4 mld juanów i były o 38 proc. niższe niż rok wcześniej.

Były prezydent USA Donald Trump umieścił Huaweia na czarnej liście w 2019 roku i zabronił amerykańskim gigantom technologicznym, w tym m.in. Google’owi i Facebookowi, współpracy z firmą. W obliczu sankcji i braku dostępności popularnych aplikacji, chiński producent boryka się od tego czasu ze spadkiem zainteresowania swoimi smartfonami.

Według Counterpoint Research, udział Huaweia w chińskim rynku telefonów komórkowych spadł w trzecim kwartale z 30 do 8 proc. rok do roku. Marka Honor, którą firma sprzedała w listopadzie 2020 roku, odnotowała wzrost o 96 proc., co przełożyło się na 15-procentowy udział w rynku.

Huawei chce rozwijać nowe źródła przychodów poza infrastrukturą telekomunikacyjną i produkcją smartfonów. W najbliższym czasie zamierza inwestować w przetwarzanie danych w chmurze, infrastrukturę do zarządzania portami i górnictwem, a także produkcję aut elektrycznych.