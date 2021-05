Psy wykrywają COVID-19 ze skutecznością zbliżoną do testów PCR

Najnowsze wyniki badań wykazały, że psy są wstanie wykrywać infekcje COVID-19. Jest to kolejny krok w kierunku szerszego wykorzystania czworonogów do walki z pandemią koronawirusa.

Psy, które wzięły udział we francuskim badaniu wykrywały infekcję koronawirusem z 97 proc. czułością. Oznacza to, że czworonogi niemal za każdym razem były w stanie zidentyfikować próbki pozytywne. W 91 proc. potrafiły również wychwycić próbki negatywne.

Ocena czułości bije na głowę wiele 15-minutowych testów antygenowych, które zazwyczaj lepiej sprawdzają się w wykluczaniu infekcji niż w jej wykrywaniu.

Wyniki oznaczają, że psy wyczuwające wirusy mogłyby być szerzej wykorzystywane na lotniskach, stacjach kolejowych, a także wszędzie tam, gdzie gromadzą się tłumy. Użycie psów do wychwytywania zarażonych ludzi oznacza, że koronawirus mógłby być identyfikowany w ułamku sekundy, w sposób nieinwazyjny i przy niskich kosztach.

W badaniu, które przeprowadzono we francuskiej Krajowej Szkole Weterynaryjnej w Maisons Alfort pod Paryżem, pobierano próbki potu z pach uczestników za pomocą wacików, które zamykano w słoikach. Następnie próbki były przekazywane do powąchania co najmniej dwóm różnym psom. Żaden z nich nie miał wcześniej kontaktu z ochotnikami.

Przebadano 335 osób, z czego 109 uzyskało wynik pozytywny w teście PCR. W badaniu brało udział dziewięć psów.