Rada nadzorcza PKN Orlen przyjęła aktualizację strategii na lata 2019-22

Rada nadzorcza PKN Orlen przyjęła w czwartek aktualizację strategii koncernu na lata 2019-22. Dokument zakłada m.in. rozwój i zwiększenie produkcji petrochemicznej, dalszą integrację aktywów rafineryjnych, zaangażowanie w energetykę niskoemisyjną i zrównoważony rozwój obszaru poszukiwań i wydobycia.

Jak podkreślił PKN Orlen, informując o aktualizacji swej strategii, "koncern planuje także dalszą systematyczną wypłatę dywidendy uwzględniającą sytuację finansową". "Realizacja wyznaczonych celów to dalsze wzmacnianie pozycji PKN Orlen na konkurencyjnym, wymagającym i zmiennym rynku".



Aktualizacja strategii PKN Orlen na lata 2019-22 - jak zaznaczył koncern - "nie uwzględnia procesu zakupu akcji i integracji z Grupą Lotos". "Po uzyskaniu zgody Komisji Europejskiej i nabyciu pakietu kontrolnego akcji spółki opublikowana zostanie nowa strategia Grupy Orlen obejmująca Grupę Lotos" - zapowiedział płocki koncern.



Zaktualizowane priorytety strategii PKN Orlen przewidują m.in. "nacisk na silne zaplecze B+R i wdrażanie innowacji wspierających wszystkie obszary działalności przy solidnych fundamentach finansowych". Koncern przypomniał, że przekroczył założony na lata 2017-18 cel EBITDA LIFO o 400 mln zł średniorocznie, "co oznacza wypracowanie wyniku w wysokości 9,2 mld zł średniorocznie".



"Jak pokazują wyniki finansowe, PKN Orlen jest dziś w najlepszej sytuacji w swojej historii, co powinno cieszyć naszych akcjonariuszy. Udało nam się przy tym rozpocząć realizację wielu projektów takich, jak program rozwoju petrochemii, czy przejęcie Grupy Lotos, które będą budowały siłę i potencjał koncernu w długiej perspektywie" - powiedział prezes PKN Orlen Daniel Obajtek, cytowany w czwartkowym komunikacie spółki.



Dodał, iż PKN Orlen zdaje sobie sprawę, że przed całym sektorem energetycznym na świecie stoją olbrzymie wyzwania, dlatego w zaktualizowanej strategii uwzględniono "długofalowe trendy dotyczące wykorzystania surowców, zmian społecznych czy regulacji środowiskowych".



"Silnie stawiamy nie tylko na rozwój naszych obecnych aktywów, ale również na wzrost innowacyjności, który ma utrzymać silną pozycję konkurencyjną koncernu w niezwykle dynamicznie zmieniającym się otoczeniu. Nasze decyzje biznesowe mają jeden cel: budowanie wartości i jak najsilniejszej pozycji Orlen w kraju i zagranicą" – oświadczył Obajtek.