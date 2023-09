Raport: Liczba klientów „mobile only” w bankach – II kw. 2023

Szybko przybywa klientów, którzy porzucają komputery na rzecz bankowości mobilnej. Jak wynika z danych „Pulsu Biznesu”, na koniec czerwca 2023 r. banki miały już blisko 15 mln klientów określanych terminem „mobile only”.

W żargonie bankowym tym terminem określa się osoby, które preferują obsługę swoich finansów na urządzeniach mobilnych (smartfony, tablety). Nie logują się już do „tradycyjnej” bankowości internetowej na komputerach. Tacy użytkownicy stanowią już 66 proc. wszystkich klientów korzystających z aplikacji mobilnych. W ciągu ostatniego roku przybyło ich aż o 2,4 mln. A są to dane z 12 instytucji finansowych, więc nie przedstawiają kompletnego obrazu rynku.

Najwięcej użytkowników „mobile only” ma PKO Bank Polski – aż 3,8 mln, o blisko 600 tys. więcej niż rok wcześniej. Na drugim miejscu jest ING Bank Śląski z liczbą 1,9 mln. Tu wzrost rdr wyniósł 243 tys. Ostatnie miejsce na podium należy do mBanku, który ma blisko 1,8 mln klientów mobile only. Pekao i Millennium mają podobny udział – po 1,7 mln. Ostatni w gronie milionerów jest Santander Bank Polska. Bank ten odnotował spadek liczby klientów „mobile only” o 149 tys. kwartalnie i 27 tys. w ujęciu rocznym.

Klienci banków chętnie obsługują swoje finanse na komórkach, bo aplikacje mobilne dostarczają obecnie większość funkcji, które możemy znaleźć w standardowych serwisach transakcyjnych. Ich dodatkową zaletą jest fakt, że telefony cały czas nosimy przy sobie, więc w każdej chwili możemy szybko zalogować się do banku, by sprawdzić saldo lub zlecić szybki przelew. Nie są to jednak wszystkie zalety bankowości mobilnej. Dzięki aplikacjom użytkownicy mogą korzystać z funkcji telefonu takich jak NFC (do płatności zbliżeniowych) czy aparat (do skanowania kodów QR z faktur). Nie bez znaczenia są też powiadomienia w czasie rzeczywistym o operacjach na rachunku wysyłane na telefon użytkownika.

Liczba klientów "mobile only". Minimum 1 logowanie w miesiącu w danym kwartale