Rekomendacja dla Dom Development poszła w górę

Jakub Caithaml, analityk Wood&Co., podniósł rekomendację dla akcji spółki Dom Development.

Do tej pory zalecenie brzmiało “trzymaj”, ale zostało podwyższone do “kupuj” w ślad za podniesieniem ceny docelowej ze 100 do 183 zł.

Tydzień temu rekomendację do “przeważaj” i cenę docelową do 175 zł podniósł Adrian Kyrcz, analityk Santandera.