Reuters: Orlen korzysta z tankowców przewożących rosyjską ropę

Orlen w ostatnich miesiącach wynajął co najmniej 10 tankowców, które przewoziły rosyjską ropę do Azji, aby w drodze powrotnej dostarczyły arabską do Polski i Litwy, informuje Reuters powołując się anonimowe źródła i dane LSEG.

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl