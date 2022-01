Rok 2021 przyniósł wzrost statystyk

Komentarz autora rankingu Gazele Biznesu

MARCIN SIWA, dyrektor ds. oceny ryzyka w Regionie Europy Centralnej Coface

— autora rankingu Gazele BiznesuZwojewództw śląskiego i opolskiego pochodzi 13,3 proc. wszystkich tegorocznych Gazel Biznesu i jak co roku, przygotowując w Coface ranking, wiedzieliśmy, że możemy liczyć na to, że te regiony zasilą zestawienie dużą liczbą dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstw. Kontynuując dzisiaj analizę problemu niewypłacalności, widzimy, że także tutaj odnajdziemy podobne proporcje. Zgodnie z rocznym raportem Coface w tych dwóch regionach ogłoszono niewypłacalność 13,5 proc. wszystkich przypadków w Polsce, co dalej potwierdza, że zarówno coroczne zestawienie Gazel, jak i upadłości są swoistymi barometrami gospodarki, chociaż przedstawiają odmienne osiągnięcia firm.

Porównywanie liczby upadłości w dwóch ostatnich latach obarczone jest pewnym błędem wynikającym ze zmian ustawowych wprowadzonych w trakcie 2020 r. Gdyby przez cały rok 2020 obowiązywały te same reguły, wzrost w 2021 nie byłby taki spektakularny (+71 proc.). Uproszczenia w uzyskiwaniu ochrony przed wierzycielami sprawiły, że polskie statystyki zaczęły w większym stopniu przypominać te zachodnioeuropejskie. W Polsce liczba upadłości dotychczas była bardzo niska i nie było to spowodowane nadzwyczajnie dobrą wypłacalnością ani dyscypliną płatniczą polskich przedsiębiorstw, lecz raczej skomplikowanymi procedurami sądowymi. Należy również zauważyć, że liczba upadłości wzrosła, mimo że ilość pieniądza na rynku i ogólna dyscyplina płatnicza przedsiębiorstw były na bardzo wysokim poziomie, niespotykanym we wcześniejszych latach. Dynamika wzrostu liczby upadłości malała z każdym kolejnym kwartałem 2021 r. Gospodarka zaczęła stopniowo wychodzić z szoku wywołanego pierwszymi falami zachorowań na covid i ograniczeń wprowadzanych w związku z tym przez organy rządowe. Czego więc możemy się spodziewać w roku 2022? Sytuacja płynnościowa firm będzie wracała do normy, a więc się pogorszy. Wpływ na to będzie miało wiele czynników: inflacja, ograniczenia popytu konsumenckiego, wysokie ceny surowców do produkcji i energii, wysokie koszty pracy. Gospodarka będzie rosła, ale inflacja stanie się czynnikiem istotnie hamującym ten wzrost. To przełoży się również na wzrost liczby „tradycyjnych” upadłości i procesów restrukturyzacyjnych ogłaszanych przez sądy, a dyscyplina płatnicza firm w większości sektorów się pogorszy.

A jak wyglądała sytuacja płynnościowa w Polsce w sektorze bardzo mocno dotkniętym problemem niewypłacalności, tzn. w usługach?

W roku 2021 niewypłacalność ogłosiło 589 firm usługowych, co oznacza 74-procentowy wzrost w stosunku do 2020 r. Jest to branża, która zdecydowanie najbardziej ucierpiała na skutek kryzysu wywołanego przez COVID-19. Dwa ostatnie lata były dla tego sektora bardzo dużym wyzwaniem i sprawiły, że stał się liderem w statystykach upadłościowych. W minionym roku nie mieliśmy już do czynienia z całkowitymi lockdownami, jednak wciąż bardzo wiele osób pracowało z domu, szkoły często wysyłały dzieci i młodzież na nauczanie zdalne. Wszystko to spowodowało, że popyt na wiele usług drastycznie zmalał. Firmy obsługujące biura (cateringowe, sprzątające, serwisowe) straciły bardzo dużą część przychodu. Podobnie z firmami obsługującymi szkolnictwo. Rok 2021 był kolejnym trudnym okresem dla branży hotelarskiej i gastronomicznej. Oczywiście nie musiały one okresowo całkowicie zamykać działalności, jednak restrykcje epidemiczne wyraźnie pogorszyły ich sytuację finansową. Zmiany przepisów ułatwiające ogłoszenie niewypłacalności spowodowały, iż wiele małych podmiotów skorzystało z tej możliwości. Branża nadal ma duże problemy płynnościowe i w roku 2022 możemy się spodziewać dalszego wzrostu liczby niewypłacalności, jednak dynamika wzrostu ulegnie zmniejszeniu, co będzie wynikiem wysokiej bazy oraz stopniowego dostosowywania się sektora do zmieniającego się otoczenia gospodarczego. © Ⓟ