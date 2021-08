Ropa nadal tanieje

Cena ropy WTI spadła we wtorek czwartą sesję z rzędu.

Ropa tanieje w związku z obawami osłabienia popytu. Inwestorzy reagują na doniesienia o rosnącej liczbie zakażeń wariantem delta koronawirusa, a także najnowsze dane makro. We wtorek rozczarowaniem okazał się większy niż oczekiwano spadek sprzedaży detalicznej w lipcu w USA. Dodatkowo negatywnie na notowania ropy wpływało umocnienie dolara. Na zamknięciu sesji na NYMEX kurs baryłki ropy WTI z grudniowych kontraktów spadał o 1 proc. do 66,59 USD. Ropa Brent taniała o 0,7 proc. do 69,01 USD.