Ropa staniała

Notowania ropy we wtorek były zmienne z powodu pojawiających się w ciągu dnia doniesień sugerujących możliwość wyraźnych zmian podaży i popytu.

Początkowo ropa taniała po przekazanej w poniedziałek wieczorem wiadomości o wypracowaniu ostatecznego tekstu porozumienia nuklearnego z Iranem, co może zapowiadać pojawienie się ropy z tego kraju na rynku. Potem kierunek notowań ropy zmienił się pod wpływem doniesień o wstrzymaniu dostaw rosyjskiego surowca do Czech, na Słowację i Węgry. Ukraina wstrzymała przesył, bo rosyjski operator rurociągów nie zapłacił jej za tranzyt surowca. Pod koniec dnia obawy zwiększonego popytu osłabły i na zamknięciu sesji na NYMEX kurs baryłki ropy WTI z wrześniowych kontraktów spadał o 0,3 proc. do 90,50 USD. Ropa Brent z październikowych kontraktów taniała na ICE Futures Europe o 0,4 proc. do 96,31 USD.