Cena ropy WTI spadła w środę przerywając serię pięciu wzrostów z rzędu.

Amerykańska ropa tanieje po tym jak zdrożała o ponad 100 proc. przez miniony tydzień. W środę jej kurs spadał pomimo danych pokazujących mniejszy niż oczekiwano wzrost zapasów surowca w USA.

- Droga do poprawy jest długa i bolesna dla ropy – powiedział John Kilduff, z nowojorskiego funduszu hedgingowego Again Capital. – Jakiekolwiek próby przyspieszenia tego procesu będą jedynie skłaniały ludzi do grania na krótko podczas odbicia kursu – dodał.

Na zamknięciu sesji na NYMEX kurs ropy WTI spadał o 2,3 proc. do 23,99 USD.

Ropa Brent taniała w Londynie o 4 proc. do 29,72 USD. Przez ostatnie sześć sesji zdrożała o 55 proc.