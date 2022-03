Ropa wyraźnie staniała

Cena ropy zanurkowała w poniedziałek głównie w związku z obawą spadku popytu na surowiec i paliwa w Chinach.

W poniedziałek w Chinach rozpoczął się największy od dwóch lat lockdown. Obejmie w dwóch fazach Szanghaj, finansową stolicę i największe miasto w kraju. Na rynek energii powrócił strach przed osłabieniem popytu jak podczas początkowej fazy pandemii. Dodatkowo obawy recesji nasiliło odwrócenie krzywej rentowności obligacji 5- i 30-letnich USA. Reakcją był spadek cen ropy. Na zamknięciu sesji na NYMEX kurs baryłki ropy WTI z majowych kontraktów spadał o ok. 7 proc. do 105,96 USD. To najniższa cena z zamknięcia od 18 marca.