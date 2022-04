Ropa wyraźnie staniała

Cena ropy spadła w poniedziałek, bo rynek obawia się, że Chiny będą jej kupowały mniej niż dotychczas.

Chiny są największym importerem ropy. Doniesienia sygnalizujące możliwość wprowadzenia w Pekinie podobnych co w Szanghaju restrykcji z powodu wzrostu zakażeń koronawirusem obudziły na rynkach obawy spadku popytu na surowiec. Reakcją był spadek ceny. Na zamknięciu sesji na NYMEX kurs baryłki ropy WTI z czerwcowych kontraktów spadał o 3,5 proc. do 98,54 USD i był najniższy od 11 kwietnia. W trakcie sesji szedł w dół nawet o 6,6 proc. Na ICE Futures Europe kurs ropy Brent z czerwcowego kontraktu spadał o 3,5 proc. do 102,92 USD. Wcześniej schodził nawet do 99,29 USD.