Cena ropy spada o ok. 4 proc. w poniedziałek z powodu umocnienia dolara i obaw, że wprowadzane w Azji restrykcje z powodu pandemii mogą osłabić wzrost globalnej gospodarki, pisze Reuters.

Ropa Brent tanieje o 3,8 proc. do 68,02 USD, a cena ropy WTI spada o 3,9 proc. do 65,61 USD. To dalsze pogłębienie przeceny surowca, który staniał o ponad 6 proc. w ubiegłym tygodniu.