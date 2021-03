Ropa zdrożała

Cena ropy rosła w poniedziałek odrabiając kolejną część strat z ubiegłego tygodnia.

W ostatni czwartek cena ropy zanurkowała o 7 proc. z powodu obawy, że jej wcześniejszy wzrost był nieadekwatny do perspektyw popytu. W piątek kurs ropy zaczął odrabiać straty i w poniedziałek nadal szedł w górę. Wsparciem było słabnięcie dolara oraz optymizm rynku akcji. Na zamknięciu sesji na NYMEX kurs baryłki ropy WTI z kwietniowych, wygasających w poniedziałek kontraktów, rósł o 0,2 proc. do 61,55 USD. Kurs ropy z nowych wiodących, majowych kontraktów, rósł o 0,2 proc. do 61,56 USD.