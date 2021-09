Ropa zdrożała o centa

Cena ropy WTI rosła przez większość wtorkowej sesji. Pod koniec popyt jednak osłabł.

Międzynarodowa Agencja Energii poinformowała we wtorek, że rynek będzie musiał czekać do października na wpływ zwiększenia dostaw ropy przez OPEC+, bo jego efekt zniwelowała przerwa w wydobyciu wymuszona w regionie Zatoki Meksykańskiej przez huragan Ida. Ropa WTI drożała wcześnie we wtorek o ponad 1 proc. Potem jej notowania osłabiło odrabianie strat przez dolara osłabionego przez „gołębie” dane o inflacji w USA w sierpniu. W końcowej fazie handlu kurs ropy WTI spadał nawet o 0,6 proc. po doniesieniach, że huragan Nicholas słabnie i nie zagraża rafineriom, zakładom chemicznym i innym firmom branży naftowej z okolic Houston.