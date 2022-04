Rosyjskie wojska wprowadzają do obiegu ruble w okupowanej części obwodu charkowskiego

W okupowanej części obwodu charkowskiego rosyjskie wojska wprowadzają do obiegu ruble, nakłaniają mieszkańców do wyjazdów do Rosji w celu zakupu towarów i leków, a także instalują sprzęt rosyjskiego operatora komórkowego Megafon - przekazał w niedzielę na Facebooku wywiad wojskowy Ukrainy (HUR).

W ocenie ukraińskiej służby "miejscowa ludność w obwodzie charkowskim zadziwia Rosjan poziomem samoorganizacji". "W Rosji wszystko wyglądałoby inaczej, nikt nie zgłosiłby się na ochotnika do pomocy" - mieli stwierdzić żołnierze najeźdźcy, cytowani przez źródła wywiadu wojskowego.